Verona, Juric: "Milan bello da vedere. I rigori? Se entrano tanto in area..."

VERONA - Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa il difficile impegno che attende domani il suo Verona: "Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l'Udinese, che non è mai facile da battere perché si chiude molto bene. A me il Milan piace molto, nella scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti viene voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Dovremo fare una partita perfetta. Troppi rigori per il Milan? Penso che i nostri arbitri siano i migliori: ho buone sensazioni, e penso che col VAR si è migliorati molto. Ci sono ancora errori, ma molti di meno. Ultimamente non ho pensato agli arbitri. Se gli danno i rigori significa che entrano molto in area e che sono bravi nell'uno contro uno".

"Tameze col Milan potrebbe esserci, ha avuto solo crampi" Si parla poi dell'infortunio di Vieira: "Farsi male così, durante il torello... mi dispiace molto, perché è l'unico centrocampista di pura sostanza che abbiamo. Mi piace come giocatore e ragazzo: starà fermo per un mesetto, mi auguro di averlo dopo la sosta. Faraoni ha avuto richieste: in un anno è mezzo è diventato un giocatore abbastanza completo: fa la fascia, difende bene, adesso ha fatto due gol di fila. Spero continui così: se uno fa un anno e mezzo bene non è un caso. È molto attento su tutto. Tameze ci dovrebbe essere, ha avuto i crampi. Eravamo in apprensione, ma ieri correva e oggi ha fatto allenamento. Domani gioca lui, sta attraversando un momento di forma importante. Se tutto va bene gioca lui. Lazovic o Dimarco? Quando uno prende il Covid, poi si fa male, non è semplice essere subito brillanti.. Le ultime prestazioni sono state importanti. Su Dimarco, penso che la forza di una squadra sia legata al fatto che ognuno dà il suo contributo. Lui ci ha dato una grande mano, ma adesso bisogna sfruttare il momento di Darko. Ceccherini? Sono un po' curioso sul suo livello fisico, se riesce a reggere per due gare di fila".