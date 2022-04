Verona, rescissione con Longo: arrivò dopo il pasticcio Roma nel caso Diawara

ROMA - Altro addio di Pantaleo Longo , questa volta all'Hellas Verona . Il dirigente dopo un anno e mezzo ha lasciato il club che aveva abbracciato in seguito alle dimissioni dalla Roma. Con una nota sul proprio sito il Verona ha annunciato la separazione : "L'Hellas comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Pantaleo Longo dopo un anno e mezzo di collaborazione, nel contesto della quale Longo ha ricoperto l’incarico di Direttore Operativo del Club. La società ringrazia Pantaleo Longo e gli augura il meglio per il suo percorso professionale".

Longo arrivò dopo il caos che si era scatenato alla Roma per il famoso 3-0 a tavolino. Il segretario presentò le sue dimissioni il 22 settembre 2020 dopo il caso Diawara: nella lista consegnata alla Lega il centrocampista guineano era stato inserito tra gli Under 22, non avendo però più quello status. Per questo motivo la Roma perse la partita a tavolino.