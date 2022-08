Garella, il Verona lo ricorda con una maglia contro il Napoli

VERONA - In occasione della gara al Bentegodi contro il Napoli, valevole per la prima giornata di campionato, l'Hellas Verona ricorderà con una dedica speciale Claudio Garella, ex portiere di entrambe le squadre scomparso pochi giorni fa. Con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social, il club scaligero fa sapere che "oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle. Oggi è per te, Claudio! #CiaoGarellik".