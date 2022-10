Verona, presentazione ufficiale di Bocchetti: ecco data e ora

VERONA - Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore dell' Hellas Verona . A sostituire l'esonerato Gabriele Cioffi sulla panchina scaligera sarà dunque l'ex tecnico della Primavera. La difficile situazione in classifica e i 4 ko consecutivi hanno spinto la dirigenza a dover cambiare guida tecnica. Per Bocchetti subito un esordio impegnativo: il Milan Campione d'Italia.

La nota del club

"Hellas Verona FC informa che è in programma per domani, venerdì 14 ottobre, alle ore 15.30, nella sala conferenze della sede del Club in via Olanda 11, a Verona - la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo allenatore gialloblù, Salvatore Bocchetti".