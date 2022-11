Furia Verona dopo il caso Danilo: duro attacco alla Juve sui social

VERONA - Post muto. Così si potrebbe definire il tweet del Verona, pubblicato sul proprio profilo dopo il match perso di misura al 'Bentegodi' contro la Juve e nel quale decide di far 'parlare' un'immagine. La foto in questione ritrae il difensore bianconero Danilo mentre colpisce la palla con la mano nell'area juventina, un tocco che l'arbitro Di Bello (poi confortato anche dal Var) non ha ritenuto sanzionabile con il calcio di rigore.

'Casistica particolare' Una decisione, quella del direttore di gara, che ha evidentemente scontentato il club scaligero, oltre a far discutere gli addetti ai lavori e a scatenare i tifosi sui social. Tra chi giustifica la scelta di Di Bello c'è Luca Marelli, ex arbitro e ora commentatore di Dazn: "È uno dei casi in cui il pallone è totalmente inatteso - ha spiegato proprio su Dazn - e viene calciato da un difensore del Verona da pochi metri direttamente sul calciatore avversario. Nel regolamento c'è proprio una parte su questa fattispecie quando il pallone viene calciato da un attaccante o da un difendente direttamente su un calciatore, o sul braccio di un giocatore che è in posizione congrua e sta facendo il movimento di poggiarsi a terra. Per cui non è punibile".