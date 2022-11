Hellas Verona, Setti: "Sono sconvolto, devo riflettere su tutti"

VERONA - "Devo riflettere, su tutti. Una cosa così non me lo sarei mai aspettata: per nove undicesimi c'era la squadra dell'anno scorso. Non posso pensare che questa squadra non possa salvarsi. Cosa fare con allenatore e direttore sportivo? Me lo sto chiedendo anche io". Così il presidente del Verona, Maurizio Setti, presentatosi in conferenza stampa. "Non siamo retrocessi, per l'amor di dio, ma non riesco a capire una prestazione del genere dopo quella con la Juve - aggiunge il patron -. Sono sconvolto, mi sto ammalando per il Verona. Se vai a guardare la rosa, è meno forte solo là davanti. Credo che le persone che ci sono state, e che ci sono, sono capaci. Ma qualcosa non è andato. Per non retrocedere farò di tutto: sul mercato qualcosa faremo".