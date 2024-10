Il libro di Matteo Fontana: "Più di una squadra: il grande Verona di Cesare Prandelli"

Il dirigente sportivo Giambattista Pastorello, nella primavera del 1998, è da pochi mesi proprietario del Verona. A sorpresa e tra un diffuso scetticismo, sceglie il giovane allenatore Cesare Prandelli come nuovo tecnico dell’Hellas, che è in Serie B e viene da cocenti delusioni. Due anni dopo, il Verona, trionfalmente promosso in capo a un formidabile cammino scandito dai record, è in A. Il suo gioco è magnifico. Non perde da settimane e conquista la salvezza di sputando partite straordinarie. Nel frattempo, però, si è spezzato l’idilliaco rapporto tra Pastorello e Prandelli. Mentre accade tutto que sto, l’Hellas è l’annuncio di una rivoluzione. Il sogno del Verona è l’emblema di un’epoca, dell’ultima età dell’oro del calcio italiano. Una storia di passione, dell’amore di un popolo e delle incredibili imprese di una splendida squadra capace di sconvolgere qualsiasi pronostico e di realizzare ogni speranza.

L'autore: Matteo Fontana

Matteo Fontana, nato nel 1976, scrive per il “Corriere di Verona”, è corrispondente per “La Gazzetta dello Sport”, coordinatore di redazione del sito www.hellas1903 e autore per la rivista indipendente “Athleta”. Maturità clas sica, laureato in giurisprudenza, ha pubblicato i libri “La maglia gialloblù” (New Art Photo, 2012), “All’inferno andata e ritorno – Crona che di quando l’Hellas “doveva” sparire” (Scrip ta, 2014), “Il miracoliere – Osvaldo Bagnoli, l’allenatore operaio” (Eclettica, 2016), “Il duel lo – Moser contro Fignon, una sfida leggenda ria” (Absolutely Free, 2017), “Cavalli selvaggi – Campioni romantici e ribelli nell’Italia di piombo” (Eclettica, 2018), “Giorni di tuono – Un mese per vincere: l’impresa del Verona” (Eclettica, 2019), “Un’estate in Italia – 1990, il Mondiale delle notti magiche” (Eclettica, 2020), “Elkjaer Sindaco!” (Eclettica, 2020), “Continuavano a chiamarlo Hellas” (Eclettica, 2021), “Vola Alto – Henry Williams e il grande basket a Verona” (Eclettica, 2022), “La salvezza più pazza del mondo – Il Verona e una missione “impossibile”” (Eclettica, 2023) e “Gli Acchiap panuvole” (Garrincha, 2024). Ha curato il sog getto dell’opera teatrale “Verona8485” ed ha ricevuto il Premio Cangrande per il 2019 nella categoria giornalista sportivo.