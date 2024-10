Verona, società americana interessata al club. Con un ex Roma nel board

La società americana Ignite ha avviato una due diligence sull'Hellas Verona per capire se ci siano o meno o i margini per una proposta d'acquisto delle quote di maggioranza. Nel board della società anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Italo Zanzi, ex ad della prima Roma di James Pallotta. Zanzi si è dimesso nel 2016 ed è sempre rimasto nel calcio lavorando nel settore comunicazione e diritti tv. Adesso, se le cose andassero a buon fine, potrebbe tornare in Italia in un'altra veste. Ma sono discorsi prematuri: negli anni, e in particolare negli ultimi mesi, sono state tante le manifestazioni di interesse per il Verona che però era e resta nelle salde mani del presidente Setti. Sviluppi sono attesi nel 2025. E chissà che quello di Ignite non sia il nome giusto per l'ingresso di una nuova proprietà Usa nel calcio italiano.