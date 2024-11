Hellas Verona in ritiro dopo il pesante ko con l'Inter: la situazione

VERONA - Pomeriggio da dimenticare per l'Hellas Verona, travolto dall'Inter al 'Bentegodi' nel primo anticipo del sabato di Serie A. La squadra di Zanetti subisce cinque gol in un tempo, anzi in 23 minuti, dal 17' al 40'. Una sconfitta bruciante per i gialloblù che andranno in ritiro fino a data da destinarsi con l'obiettivo di invertire immediatamente la rotta in vista dei prossimi appuntamenti contro Cagliari, Empoli e Parma.