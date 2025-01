Zanetti: "Lazio squadra forte. Nuova proprietà? Ho visto tre emissari"

Zanetti: "Nuova proprietà? Abbiamo visto di sfuggita tre emissari"

Dopo aver conosciuto la nuova proprietà, Paolo Zanetti resta concentrato sul prossimo impegno dell'Hellas Verona, chiamato ad ospitare la Lazio di Marco Baroni allo stadio "Bentegodi". Un primo incontro con i rappresentanti di Presidio, però, c'è stato: "Abbiamo visto di sfuggita tre emissari del fondo - ha raccontato l'ex Venezia - ma ci siamo semplicemente presentati, ci sarà tempo e modo di conoscerci, ho voluto che la squadra fosse concentrata sul campo per una partita difficile contro una squadra forte che è prima nel girone di Europa League". Non cambia, invece, il rapporto con Maurizio Setti, che ricoprirà un altro ruolo d'ora in avanti, restando in società: "Non cambia molto, Setti cambia ruolo ma la garanzia di avere uomini di calcio come Setti e Sogliano penso possa essere importante per tutto l'ambiente, magari cambia che non lo chiamerò più Pres ma direttore...".

Zanetti: "Mercato? Ci sono situazioni in entrata e in uscita"

Mercato di gennaio che non può non condizionare le scelte degli allenatori, tra presente e futuro. Si muove qualcosa anche in casa gialloblù, con il Verona che vuole puntellare la rosa a disposizione di Paolo Zanetti: "In questo momento penso solo a cercare di migliorare il percorso che abbiamo intrapreso. Ci sono delle situazioni in uscita e in entrata - ha ammesso il tecnico - ma sono fiducioso che se ci sarà la possibilità si proverà a rinforzare la squadra. In settimana ho voluto che la squadra fosse concentrata sulla partita, perché affrontiamo una squadra forte che è prima nel girone di Europa League". Per quanto concerne la formazione, qualche dubbio: "Recuperato Ghilardi, mentre Suslov ha avuto la febbre e valuterò oggi se farlo partire dal 1' o a partita in corso. Frese? Potrebbe essere più un acquisto di marzo che di gennaio, non ha ancora iniziato a correre ed è in lento recupero. Faraoni? È stato bravo, ha fatto un'ottima partita a Napoli. In futuro potrebbe anche giocare più avanti".