Pisa a tutto gas: Cremonese sconfitta 4-1

PISA - Bene, benissimo il Pisa, che all'Arena Garibaldi piega nettamente la Cremonese con un secco 4-1.

Sblocca Masucci

I ritmi sono molto alti, ma entrambe le squadre sbagliano molto a centrocampo. All'11' capita la prima occasione da gol della gara ed è nerazzurra: Verna si trova a tu per tu con Agazzi, ma il portiere grigiorosso esce e ipnotizza il centrocampista. La Cremonese risponde con Michael, che su di un cross calibrato dalla destra prova a tuffarsi di testa e manda fuori di un soffio. La gara ormai si è accesa: Verna, sempre lui, arriva in area dopo un triangolo con Belli ma il suo appoggio è troppo angolato. il gol dei toscani è nell'aria e lo segna Masucci: sull'ennesimo affondo di Marin sulla fascia sinistra, cross basso e teso per la punta che si allunga e beffa Agazzi in spaccata. Poco prima del duplice fischio, Belli tenta la sorte con una conclusione da lontanissimo che entrerebbe in rete, se solo il portiere lombardo non si esaltasse.

Marconi si scatena

Passano sei minuti nella ripresa, e il Pisa fa 2-0: contropiede perfetto da parte dei nerazzurri, Marconi controlla e rientra sul mancino: la traiettoria è imparabile. La Cremonese soffre e perde di lucidità, tanto che Lisi viene strattonato in area e viene fischiato un penalty per il Pisa dopo soli 5 minuti dal 2-0: dal dischetto va l'implacabile Marconi, che spiazza Agazzi e corre a esultare sotto la curva. La Cremonese accorcia al ventesimo: Migliore affonda sulla sinistra e crossa sul secondo palo, Mogos arriva e gira il pallone in rete. Rastelli vuole giocarsi tutte le sue chance con l'inserimento di Palombi: subito l'attaccante spara una bomba da fuori area, pronta la risposta di Gori. Il Pisa, però, ha in mano la partita e il quarto gol, firmato da Verna dopo una bella galoppata, lo testimonia.

PISA-CREMONESE 4-1: NUMERI E STATISTICHE