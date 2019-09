Serie B, pari Benevento e Ascoli in testa. Frosinone battuto al Curi dal Perugia

ROMA - Il Benevento pareggia ad Udine contro il Pordenone: 1-1 e Ascoli in testa della classifica di Serie B. I bianconeri di Zanetti, infatti, battono 3-0 lo Spezia al Del Duca e si prendono il primato trascinati da Ardemagni e Ninkovic. Grande partita al Curi di Perugia con i padroni di casa che affrontano il Frosinone dell'ex Alessandro Nesta. Scontro tra ex campioni del Mondo con Oddo sulla panchina degli umbri e Nesta, appunto, su quella dei ciociari con i padroni di casa che vincono 3-1 e si prendono il secondo posto in classifica. Paura per Francesco Bardi uscito in barella nel primo tempo dopo un duro colpo alla testa. Allo Scida di Crotone la Juve Stabia, ancora a secco di vittorie, perde 1-0 con i calabresi che segnano le prime due reti del campionato in casa che valgono 3 punti. L' Empoli vince il derby toscano contro il Pisa grazie alla doppietta di Mancuso e il gol di Frattesi all'ultimo secondo che sancisce il 3-2 in un finale pazzesco di partita. L'Entella cade in casa con il Venezia che vince 2-0. Il Cittadella batte 2-1 al Tombolato il Pescara, mentre il Cosenza pareggia con Pierini in casa contro il Livorno all'ultimo secondo per l'1-1 definitivo.

Tabellino Pordenone-Benevento

Bene il Perugia al Curi, il Benevento si ferma, spettacolo tra Pisa ed Empoli

Comincia alla grande la sfida del Curi per l'ex Nesta con il suo Frosinone che trova subito il vantaggio grazie alla rete di Paganini dopo neanche 2 minuti di gioco. Il Perugia, però, non ci sta e prova subito a reagire creando pericoli dalle parti di Bardi che fa buona guardia. Alle corde il Frosinone che rischia tanto sulla reazione veemente degli umbri che martellano la difesa dei ciociari per buona parte della prima frazione arrivando al pareggio al minuto 20 quando il capocannoniere della serie cadetta Iemmello trasforma il calcio di rigore che vale l'1-1 siglando il quinto gol in 5 partite. Un'altra occasione per aumentare il proprio bottino per Iemmello arriva con un altro calcio di rigore per fallo di Bardi su Di Chiara. Paura per il portiere del Frosinone che resta a terra dopo lo scontro per un colpo alla testa uscendo in barella e lasciando il posto a Iacobucci. Il 9 del Perugia non sbaglia e sigla il 2-1 per gli umbri. I ciociari, tuttavia, non mollano e alla fine del primo tempo ci provano su punizione con Ciano che impegna Vicario in calcio d'angolo senza riuscire ancora a sbloccarsi in questo campionato. Partita maggiormente bloccata nella ripresa con il Perugia che tiene il vantaggio e il Frosinone è poco pericoloso. La chiude il Perugia nel finale con Kouan che fa 3-1 e porta 3 punti al Perugia e secondo posto in classifica.

Ottimo inizio anche per il Benevento alla Dacia Arena di Udine con il gol di Kragl che al 12' porta in vantaggio i sanniti con un sinistro all'angolino imparabile: primo gol subito in casa dal Pordenone in stagione e vantaggio del Benevento. Il Benevento si rilassa troppo e allora il Pordenone trova il pareggio da calcio d'angolo grazie al colpo di testa di Camporese che rimette le cose in parità. I padroni di casa hanno sempre fatto gol da calcio piazzato in questo campionato e i ragazzi di Inzaghi si sono fatti prendere alla sprovvista subendo il pareggio nel finale del primo tempo. Nella ripresa i giallorossi sanniti ci provano, ma il Pordenone risponde bene e tiene la partita in equilibrio. Inzaghi prova a sparigliare le carte con l'ingresso di Marco Sau al posto di Armenteros. Niente da fare per i sanniti che devono accontentarsi del pareggio ad Udine.

A Pisa, invece, la prima occasione della sfida arriva per i nerazzurri grazie a Marconi, in ottima forma, ipnotizzato da Brignoli che salva l'Empoli. Anche i toscani vanno vicino al gol con La Gumina che, però, si vede fermare da Gori con una bella uscita. E' l'Empoli a passare in vantaggio grazie alla reti di Mancuso che con il destro fa 1-0 battendo Gori. Al termine del primo tempo, però, i nerazzurri pareggiano grazie al solito Marconi che firma il sesto gol del suo campionato sfruttando una grande giocata di Benedetti. Nel secondo tempo partita spettacolare con occasioni da ambo le parti, anche se è l'Empoli ad andare più volte vicino al vantaggio. Solo nel finale, la squadra ospite fa suo il derby toscano grazie alla rete ancora di Mancuso che sfrutta un erroraccio della difesa nerazzurra e fa 2-1 con doppietta personale. Non è ancora finita, però, perché il solito Michele Marconi fa 2-2 e ridà speranza al Pisa. Tutto sfumato, però, al 95' con Frattesi che segna il primo gol tra i professionisti con un destro perfetto che regala 3 punti a Bucchi con il 3-2 finale nel derby toscano.

Tabellino Frosinone-Perugia

Le altre partite

Il Cittadella comincia alla grande al Tombolato dopo neanche 100 secondi grazie alla rete di Vita che sblocca il match contro il Pescara. Solo il Cittadella in campo nella prima parte del match con due occasioni per trovare subito il gol del raddoppio, che però non arriva. Al 3' del secondo tempo subito pareggio del Pescara con Machin che sfrutta un'uscita a vuoto di Paleari e mette a segno l'1-1 immediato punendo le occasioni mancate nel primo tempo dai padroni di casa. Il Cittadella non ci sta e ritorna in vantaggio ad un quarto d'ora dalla fine con una splendida rete di Diaw che controlla con il destro, si aggiusta la palla in area ed esplode un tiro sotto la traversa imparabile per Fiorillo che vale il 2-1 Cittadella.

Anche l'Ascoli al Del Duca inizia la gara in vantaggio con la rete di Ninkovic che trasforma il rigore al terzo minuto per sbloccare la gara contro lo Spezia. I liguri provano a rispondere alla rete dei padroni di casa rendendosi pericolosi, ma senza trovare il pareggio. Allora i bianconeri di casa approfittano nel finale di primo tempo di un'uscita sbagliata da parte dello Spezia e fanno 2-0 grazie alla rete di Da Cruz che è freddo davanti al portiere. Anche nel secondo tempo l'Ascoli gioca meglio e sfrutta anche la superiorità numerica per la doppia ammonizione di Ramos; dalla punizione conseguente il fallo dell'uruguaiano, Ninkovic colpisce il palo andando vicino al 3-0. Ardemagni, poi, chiude il match con il 3-0 facendo esplodere ed esultare il Del Duca. Rigore sbagliato nel finale per lo Spezia con Ricci che colpisce la traversa e chiude una serata storta per i liguri.

Comincia male, invece, la Virtus Entella che a Chiavari subisce subito il gol dell 0-1 da parte dello "squalo" Capello che sfrutta un'indecisione in area e fa 1-0 per il Venezia all'alba della gara. La risposta dell'Entella arriva al 21' con Schenetti che colpisce la traversa a botta sicura. Sotto 1-0, l'Entella nella ripresa prova a reagire, ma subisce il gol del raddoppio al 62' grazie a Bocalon che fa 2-0 su una dormita della difesa dell'Entella. Nonostante il doppio svantaggio, l'Entella ci prova nel finale a rimontare sfruttando la superiorità numerica ottenuta per l'espulsione diretta di Maleh per fallo di reazione. Nonostante questo episodio favorevole, tuttavia, l'Entella non riesce ad invertire il trend negativo tra le urla e la rabbia di Boscaglia.

Allo Scida parte meglio il Crotone che con Gigliotti va vicino alla rete su calcio di punizione e, in generale, si rende protagonista di una buona prima parte del match. Maxi Lopez trascinatore, ma senza trovare la via della rete con il Crotone che assedia la porta della Juve Stabia senza trovare il gol dopo i due 0-0 ottenuti nelle prime due gare giocate in casa di questo campionato. Alla ricerca del gol perduto, dunque, il Crotone cambia Maxi Lopez con l'ingresso di Simy che prova ad incidere nel match. I calabresi continuano a provarci, ma Branduani, entrato al posto di Russo, risponde sempre presente. Nel finale, invece, il Crotone la sblocca con Mustacchio al 92' che sfrutta un errore della difesa della Juve Stabia e poi ci pensa Benali al 95' a chiudere la gara sul 2-0 prendendosi i primi 3 punti allo Scida.

Il Livorno a Cosenza prova a trovare la seconda vittoria in campionato contro i calabresi che sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ma il primo tempo senza emozioni si chiude sullo 0-0. Ad inizio ripresa, invece, avanti il Livorno grazie ad un super gol di Marsura che sblocca il punteggio in favore dei toscani. Pareggio del Cosenza con Nicolas Pierini che con una splendida conclusione a giro fa 1-1 al 94'.

Tabellino Pisa-Empoli