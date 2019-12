Juve Stabia, super rimonta nel segno di Forte: 3-2 esterno al Chievo

VERONA - Nell'anticipo della Serie B, la Juve Stabia compie una vera e propria impresa abbattendo il Chievo e ribaltando l'iniziale 0-2 con tre gol nel solo secondo tempo. Campani a 17 punti: ora la zona calda della classifica è più lontana.

Chievo, due gol e due infortunati

I primi nove minuti sono da incubo per il Chievo: Marcolini perde prima Ceter per un problema muscolare dopo 8' (al suo posto Alejandro Rodriguez), sessanta secondi dopo anche Obi alza bandiera bianca (e il tecnico manda in campo Esposito). La Juve Stabia prova ad approfittare dei problemi veneti, prima con un diagonale rasoterra di Bifulco, poi i padroni di casa rispondono con una girata di Rodriguez innescato dal bel velo di Meggiorini. Bisogna aspettare il 26' per vedere il primo gol della gara: Rigione anticipa Ricci su sponda di Meggiorini e porta in vantaggio il Chievo, che approfitta del momento di stordimento dei campani per raddoppiare con Pucciarelli tre minuti dopo. Il numero 10 gira nell'angolino basso un cross calibrato di Rodriguez.

Forte, un cecchino dal dischetto

Dopo un primo tempo deludente, gli stabiesi rientrano in campo avvelenati e dopo quattro minuti Addae con un gran colpo di testa accorcia le distanze. Mezavilla viene falciato da Meggiorini e Caserta è costretto a levarlo, inserendo Elia e spostando Vitiello in mezzo al campo. Le Vespe alzano parecchio il ritmo, rendendo più cauti i padroni di casa, poi al 75' Vaisanen rompe le uova nel paniere ai suoi compagni di squadra: il finlandese atterra Canotto in area e Forte fa 2-2 dal dischetto. Gli ultimi dieci minuti di gara sono apertissimi: gli uomini di Marcolini si riversano in area campana, ma l'undici stabiese resta saldo e con Forte al 90', di nuovo dagli undici metri (fallo di Semper su Rossi), porta a casa una vittoria insperata all'inizio della sfida.

CHIEVO-JUVE STABIA 2-3: NUMERI E STATISTICHE