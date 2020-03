Spezia di nuovo al quarto posto: 2-0 al Pescara

LA SPEZIA - Lo Spezia di Italiano batte nettamente il Pescara e torna al quarto posto: ora la seconda piazza occupata dal Frosinone dista solo due punti.

Maggiore, sfida con Fiorillo

Bastano 4' allo Spezia per accendersi: Bidaoui affonda a sinistra e mette al centro un pallone che la difesa del Pescara spazza via. La squadra di Italiano accumula occasioni su oaccasioni: Gyasi, servito da Ricci, crossa per Maggiore che manda fuori di un soffio. Al 9' il biondo centrocampista spezzino prova a ricambiare il favore, ma il tiro dell'attaccante è parato da Fiorillo. Il Pescara si scuote: Galano sfugge a Marchizza, il suo destro è troppo angolato. Il pallino del gioco resta comunque dei padroni di casa, con l'indemoniato Maggiore che bombarda la porta biancazzurra di tiri, trovando sempre la pronta risposta di Fiorillo.

Scognamiglio sfortunato. Gyasi chiude il match

Maggiore inizia la ripresa come aveva finito il primo tempo: Fiorillo deve smorzare il suo destro in angolo. E' il 49' quando l'autogol di Scognamiglio segna il vantaggio dello Spezia: la sponda al centro di Galabinov trova la respinta sbagliata del difensore che fa centro nella sua porta. La squadra di Italiano continua a dominare in lungo e in largo e Gyasi raddoppia al 61': Maggiore mette di prima il pallone in area per la finta di Galabinov e il tap in vincente del ghanese. Legrottaglie non ha altra scelta che giocarsi il tutto per tutto, mandando in campo l'esordiente Bojinov al posto di uno spento Maniero. Il bulgaro un minuto prima del novantesimo sfugge a Erlic ed entra in area, sparando troppo alto: è l'ultima occasione del match.