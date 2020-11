Prima vittoria per il Vicenza: Padella piega la Cremonese nella nebbia

CREMONA - La Cremonese esce sconfitta dalle mura amiche dello Zini, piegata 0-1 dal Vicenza di Di Carlo che si posiziona quindi a 6 punti, più lontano dalla zona calda della classifica. Prima vittoria in cadetteria per i veneti, successo che ancora manca i grigiorossi.

CREMONESE-VICENZA 0-1: NUMERI E STATISTICHE

Vicenza più propositivo: i veneti reclamano un rigore

La prima occasione della giornata è grigiorossa: una bella girata di Ciofani che si spegne di poco a lato della porta. Il Vicenza risponde con Rigoni che lancia in profondità Gori: il suggerimento sarebbe molto buono, ma la difesa lombarda intercetta. Sempre per gli ospiti, Pontisso scarica dalla distanza un tiro violento che però non inquadra la porta di Alfonso. I biancorossi prima della mezz'ora protestano per un presunto fallo di mano in area della Cremonese, non ravvisato dal direttore di gara. La prima frazione si chiude col Vicenza all'attacco: prima Alfonso annulla coi pugni un mancino di Gori, poi Meggiorini dai venti metri per poco non la mette all'incrocio dei pali. Nel mezzo, s'infortuna Pontisso, costretto a lasciare il campo a Cinelli per una botta al ginocchio.

Cala la nebbia, ma ci pensa Padella

Di Carlo si gioca due cambi: Marotta e Vandeputte al posto di Gori e Nalini. La nebbia torna prepotentemente sul manto erboso, ostruendo praticamente tutta la visibilità. La Cremonese tira fuori la testa dal guscio con Crescenzi, che serve Strizzolo in velocità: l'attaccante spreca da una buona zolla. Rizzolo sbaglia ancora, sciupando con un passaggio sbilenco un contropiede che poteva risultate utilissimo ai biancorossi. Con un pallone giallo (più visibile nella nebbia) la gara entra nel quarto d'ora finale: Bisoli schiera Pinato e Valeri, ma viene punito da Padella all'84. Corner di Dalmonte, Da Riva con un elegante tacco innesca Padella che a tu per tu con Alfonso non sbaglia.