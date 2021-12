Paolo Rossi, Perugia e Vicenza in campo con un logo speciale

PERUGIA - Nel match valido per la sedicesima giornata di serie B, terminato 1-0 a favore dei padroni di casa, Perugia e Vicenza hanno voluto omaggiare Paolo Rossi a quasi un anno dalla sua scomparsa. Pablito, protagonista con le maglie di entrambe le squadre, è stato ricordato con un simbolo cucito sulla maglia, in cui è raffigurato il campione del Mondo dell'82 con la maglia della Nazionale. Giovedì proprio allo stadio Curi si sarebbe dovuta tenere una cerimonia per intitolare l'adiacente centro sportivo a Rossi, ma I'evento è stato rinviato a causa della scomparsa dello storico magazziniere del Perugia Alberto Tomassini. Per ricordarlo il Perugia ha giocato con il lutto al braccio ed in Curva Nord è stato esposto uno striscione.