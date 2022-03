Serie B: il Frosinone stende il Cosenza, il Lecce vola in testa

FROSINONE - La 27esima giornata di Serie B si chiude con la vittoria del Frosinone sul Cosenza per 1-0. Allo stadio Benito Stirpe la squadra di Fabio Grosso fa la partita nel primo tempo, dominando il pallone e chiudendo gli ospiti nella loro area. Le migliori occasioni però le crea la squadra di Pierpaolo Bisoli, con uno scatenato Laura che va vicinissimo al gol con un colpo di testa al 24' e con un pericoloso sinistro al 40'. In entrambe le occasioni si mette in mostra uno straordinario Minelli, autore di due parate provvidenziali. Nella ripresa i ciociari si lanciano in avanti rendendosi più volte pericolosi. All'80' Tribuzzi viene steso da Hristov in area: l'arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Charpentier che batte Vigorito e firma l'1-0. Nel finale assalto del Cosenza all'area avversaria che però non porta al gol. Con questa vittoria i ciociari salgono a 44 punti al settimo posto, in piena zona playoff. Il Cosenza invece rimane in zona playout, a 5 punti dalla Spal. Sale in testa alla classifica il Lecce, che batte per 3-1 l'Ascoli in casa. La squadra di Baroni segna un gol per tempo, con Rodriguez al 24' e Coda, di tacco, al 56'. Al 71' Ricci accorcia le distanze per l'Ascoli ma non è abbastanza. In pieno recupero Coda chiude la partita firmando anche la doppietta personale. Con questa vittoria i giallorossi salgono al primo posto con 52 punti, a +1 sul Brescia secondo e +2 sulla Cremonese terza. Frena invece il Parma di Buffon, che viene beffato contro il Monza per 1-1. La squadra di Iachini va in vantaggio grazie alla bellissima rete di Franco Vazquez al 30', con un pallonetto che scavalca Lamanna. La reazione della squadra di Giovanni Stroppa arriva all'87' con Gytkjaer che sorprende Buffon e risponde all'ex Siviglia. Il Monza sale così a 45 punti, al sesto posto, mentre il Parma è a 33 punti, +9 sull'Alessandria in zona playout.