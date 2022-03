Serie B, Frosinone: 2-0 al Benevento e aggancio in classifica

FROSINONE - Con una rete per tempo il Frosinone batte il Benevento 2-0 e si porta a quota 51 punti in classifica, agganciando proprio la squadra di Caserta al sesto posto. Il punteggio si sblocca nella prima frazione con un rigore di Ricci (ripetuto, la prima conclusione aveva colpito il palo); nella ripresa arriva il raddoppio con un'autorete di Vogliacco .

Nel primo tempo, Ricci sblocca su rigore

La gara parte subito forte e già al 2' si registra la prima occasione del Benevento, con una conclusione di Moncini che termina alta. All'11' calcio di rigore per il Frosinone: Paleari stende in area Canotto, l'arbitro Ghersini indica il dischetto. Ricci si incarica della trasformazione, la sua conclusione colpisce il palo, ma l'arbitro fa ripetere per alcuni ingressi anticipati in area. Ancora Ricci contro Paleari, stavolta la palla termina in rete, 1-0 al 15'. Il Benevento prova a reagire al 20' con una conclusione dalla distanza di Foulon: la sfera si spegne di poco a lato. Al 31' ci proverà Lulic, palla alta su corner, al 33' ancora Frosinone con Ciano che da punizione guadagna solo un corner.

Vogliacco autorete: 2-0 nella ripresa

Nella seconda frazione di gioco, al 9', il Benevento va a caccia del pareggio con Forte, la cui conclusione scoccata da posizione invitante termina alta sopra la travrersa. Due minuti dopo, all'11', è però il Frosinone a centrare il bersaglio grosso: Lulic mette in mezzo un pallone potente, sulla traiettoria arriva la deviazione di Vogliacco che inganna il proprio portiere Paleari, 2-0. Reazione ospite affidata a Forte, al 17'; Minelli si oppone alla conclusione ravvicinata. Sull'altro fronte, al 23' Paleari devia in calcio d'angolo la conclusione potente di Canotto, dalla distanza. Al 33' buona occasione per il Frosinone con Boloca che, servito da Zerbin, calcia su Paleari. Al 36' tocca a Moncini provarci: palla alta sopra la traversa. Al 43' ci prova Gatti di testa, Paleari c'è, così come c'è in pieno recupero sulla conclusione di Zerbin.

