Il Como sgambetta il Monza ed il Brescia lo aggancia in classifica

COMO - Si conclude il 32° turno di Serie B con il Monza che, dopo 4 vittorie consecutive, cade nel derby a Como. Allo stadio Sinigaglia il punteggio finale recita 2-0 in favore dei padroni di casa grazie al gol di testa di Cerri al 54' e al raddoppio di La Gumina al 79', era dal 1997 che il Como non batteva il Monza (Serie C). Ad approfittare del ko del Monza è stato il Brescia che non ha deluso alla prima di Corini in panchina. Vittoria casalinga per 2-0 contro il Vicenza con le reti di Moreo al 28' (colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo) e poi su rigore (dopo decisione del Var) trasformato al 45' da Pajac. In virtù di questi risultati il Brescia aggancia il Monza al 4° posto il Monza a quota 57 punti.