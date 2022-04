Serie B, il Crotone strappa un pari a Vicenza. Monza terzo a -2 dal Lecce

Il 33° turno di Serie B si chiude e si delinea la nuova classifica del campionato cadetto a 5 giornate dal termine. In coda il Crotone riesce a strappare un pari esterno nello scontro salvezza sul campo del Vicenza : ancora vive le speranze dei playout per i calabresi che restano a -4 proprio dalla formazione di Brocchi. Le grandi novità arrivano in vetta con il Monza che supera 2-0 l' Ascoli e approfitta dello 0-0 nel big match tra Pisa e Brescia per scavalcare entrambe, portandosi a -2 dal Lecce secondo. In chiave playoff non si fanno male Cittadella e Perugia che portano a casa un punto a testa restando in scia del Frosinone ottavo guadagnando terreno.

Il Crotone strappa un pari a Vicenza

Termina in parità lo scontro salvezza del Menti tra Vicenza e Crotone con le distanze in classifica che restano invariate. Alla mezz'ora si sblocca il match con Schnegg che sulla linea di porta rinvia in maniera maldestra mandando la sfera nella propria. I rossoblù però non ci stanno firmano il pari con un sinistro preciso di Marras dal limite che si infila all'angolino basso. Prima dell'intervallo però è ancora Schnegg a rendersi protagonista con il secondo giallo che lascia gli uomini di Modesto in dieci per tutta la ripresa. Con l'uomo in più i biancorossi alzano il forcing: Meggiorini colpisce un palo da zero metri, Festa si supera su un colpo di testa di Padella e il risultato non si schioda dal pareggio.

Il big match tra Pisa e Brescia termina 0-0

Uno scontro con lo sguardo rivolto alla Serie A, ma tra Pisa e Brescia non arriva nessuna rete. Equilibrio nella prima frazione con gli ospiti che riescono a rendersi pericolosi in due occasioni senza però riuscire a passare in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa cambiano davanti con Lucca al posto di Torregrossa, ma sono ancora le rondinelle a farsi vedere dalle parti della porta avversaria con un tiro di Moreo che esce di poco. Nel finale, l'attaccante nerazzurro entrato al 46' viene anche espulso per un intervento reputato violento su un avversario, ma non arrivano emozioni fino al triplice fischio

Il Monza sale al terzo posto a -2 dal Lecce

Approfitta del pari tra Pisa e Brescia, il Monza che batte l'Ascoli 2-0 e si prende il terzo posto a -2 dal Lecce. Al 15' vanno avanti i padroni di casa con una super punizione di Barberis che Guarna respinge alla grande, ma sulla respinta è Valoti il più lesto nel ribadire in gol. Al 27' arriva anche il raddoppio dei brianzoli: ingenuità di Botteghin su Ciurria e calcio di rigore che Gytkjaer non sbaglia. Nella ripresa Sottil prova anche la carta Dionisi, ma gli uomini di Stroppa difendono bene il doppio vantaggio portando a casa tre punti preziosi.

Pari tra Cittadella e Perugia: termina 0-0

Pari senza reti anche al Tombolato nella sfida per continuare ad inseguire i playoff tra Cittadella e Perugia. Ci prova al 30' De Luca per gli ospiti, risponde immediatamente Laribi per i padroni di casa: al 45' il risultato resta bloccato sullo 0-0. Nella ripresa sono ancora gli umbri a suonare il primo squillo, i granata rispondono con Varela che accarezza il palo per poi trovare un superbo Chichizola sul colpo di testa di Del Fabro che sembrava ormai diretto all'angolino. Dopo 90' arriva un punto a testa.

