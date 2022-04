Bari, la festa promozione al San Nicola è incredibile: tutti i video

Una giornata che non sarà facile dimenticare per la città di Bari e per il Bari, che in casa contro il Palermo festeggia la promozione in Serie B con tre settimane di anticipo. Per l'ultima gara di campionato, il San Nicola ha fatto registrare il nuovo record stagionale di presenze: sugli spalti dello stadio disegnato da Renzo Piano si sono registrati oggi ben 25.872 spettatori, dato che ha superato il precedente exploit per il derby con l'Andria (24.332 presenze). La festa era iniziata ben prima già davanti ai cancelli dello stadio, per poi proseguire in curva e sulle tribune.