Serie B, Lapadula manda in estasi il Benevento: 1-0 al Pisa

BENEVENTO - Una palla, un gol. Implacabile Lapadula, che sblocca l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra il Benevento e il Pisa, segnando la rete decisiva dell'1-0 al minuto 85. Al Ciro Vigorito sono i padroni di casa a partire meglio, giocando quasi costantemente nella metà campo offensiva per tutto il primo tempo, provando a mettere in difficoltà Nicolas con due tiri da fuori di Calò e Insigne nel primo quarto d'ora. La grande occasione arriva invece al 28', quando Barba di testa spedisce il pallone alle spalle del portiere dei toscani, fermando però immediatamente l'esultanza per via della bandierina alzata (giustamente, per fuorigioco) dal guardalinee.