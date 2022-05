Festa Monza: batte il Pisa ai supplementari e vola in serie A

PISA - Sotto gli occhi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani , il Monza ottiene la prima, storica promozione in serie A, battendo in rimonta il Pisa per 4-3. Gli uomini di Stroppa portano a casa il successo al termine di una gara emozionante e contraddistinta da continui colpi di scena. Il Pisa parte forte e si porta sul 2-0 (gol di Torregrossa e Hermannsson in meno di otto minuti). Il Monza pareggia con le reti di Machin e Gytkjaer . Al 90' Mastinu segna il gol del 3-2, che manda le squadre ai tempi supplementari. Ma Marrone e Gytkjaer , regalano ai brianzoli la vittoria e la promozione in serie A.

Pisa-Monza, tabellino e statistiche

Il Pisa parte forte, il Monza torna in gara

Partenza a razzo per i padroni di casa, che dopo neanche un minuto sbloccano il risultato: Torregrossa si avventa su un assist di Beruatto e da sotto misura insacca. L'Arena Garibaldi esplode e continua ad incitare gli uomini di D'Angelo, che sette minuti più tardi trovano il raddoppio. Dopo un corner corto, Beruatto scodella un bel pallone in area, sul quale Hermannsson si avventa e di testa insacca alle spalle di un incerto Di Gregorio. Gli ospiti sembrano incapaci di reagire, ma al 18', una punizione pericolosa di Ciurria, costringe Nicolas agli straordinari. E' l'episodio che cambia l'inerzia della partita: il Monza guadagna fiducia e continua a spingere; al 20' Machin si libera in area e lascia partire un tiro preciso che si insacca sotto l'incrocio. I padroni di casa protestano per un presunto fallo di mano di Ciurria ad inizio azione, ma dopo un check con il Var, l'arbitro Mariani convalida. Protestano anche gli ospiti 7 minuti dopo, chiedendo l'espulsione di Birindelli (solo ammonito) per un fallo di mano che ferma un'azione pericolosa di Ciurria. Il Monza continua a spingere e al 29' sfiora il pareggio: Marrone svetta di testa a centro area, costringendo Nicolas ad un colpo di reni prodigioso. Il Pisa sembra aver perso le certezze maturate ad inizio gara e gli ospiti continuano a spingere: al 37' Dany Mota si invola sulla destra e scodella al centro un bel pallone, sul quale Ciurria si avventa, calciando sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con un'occasione gettata al vento da Dany Mota, che dopo una discesa di Molina, si gira in area, ma dal dischetto del rigore, calcia al lato.

Mastinu porta il Pisa ai supplementari

La ripresa inizia sulla falsariga del finale di primo tempo: il Monza spinge, alla ricerca del pareggio. Al settimo minuto Carlos Augusto si libera dal limite dell'area e lascia partire un bolide che si perde sopra la traversa. Al 13' Barberis su punizione impensierisce Nicolas, con un tiro insidioso. Gli ospiti spingono, ma si sbilanciano: al 15' su un errore di Marrone, Puscas si presenta a tu per tu con Di Gregorio e calcia sulla traversa. D'Angelo inserisce Lucca e Mastinu, per Siega e Torregrossa. Stroppa risponde con Gytkjaer al posto di Ciurria. E' la mossa decisiva: l'attaccante (a dodici minuti dalla fine), si avventa su un assist di D'Alessandro e con il destro insacca alla sinistra di Nicolas. Il Pisa si getta all'attacco alla disperata: Puscas, su un assist di Lucca, non riesce a trovare l'appuntamento con il pallone. Ma al 90' Mastinu, con un tiro dal limite dell'area di rigore, trova l'angolino alla sinistra di Di Gregorio.

Marrone e Gytkjaer fanno volare il Monza

La promozione in serie A si gioca ai supplemntari: il Monza, al quinto del primo tempo, torna in vantaggio, con Marrone, che di testa svetta più in alto di tutti. E' un colpo durissimo per i padroni di casa, che cinque minuti più tardi sono costretti nuovamente a capitolare: erroraccio in palleggio di Birindelli, che serve involontariamente Gytkjaer, l'attaccante si presenta davanti a Nicolas e realizza la rete del 4-3. E' il gol che decide la sfida. Nel secondo tempo il Pisa attacca, ma non sfonda: il Monza guadagna la prima, storica, promozione in serie A.