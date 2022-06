Ufficiale, Zauli è il nuovo allenatore del Sudtirol

TORINO- Ora è ufficiale, Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Sudtirol. Il 50enne tecnico romano approda in trentino dopo l'esperienza alla Juventus dove ha allenato per una stagione la Primavera e, nelle ultime due, la formazione Under 23 nel campionato di Serie C. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Zauli si avvarrà della collaborazione di due tecnici riconfermati: il vice allenatore Leandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini. "F.C. Sudtirol rivolge un caloroso benvenuto a mister Lamberto Zauli e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa", questo il benvenuto degli altoatesini. La Juventus ha ringraziato il tecnico sul proprio sito ufficiale: "E' stato un cammino da incorniciare perché ha permesso a tanti giovani di allenarsi, esordire e accumulare presenze e minuti in prima squadra. Se tutto questo è successo il merito è tutto di Mister Zauli, al quale auguriamo il meglio per il suo futuro. Grazie di tutto, Mister!"