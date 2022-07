Calendario Serie B 2022-23: ecco tutte le giornate

REGGIO CALABRIA - È tutto pronto per il sorteggio del calendario della stagione 2022/2023 di Serie B. Il sorteggio avverrà all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Il campionato inizierà venerdì 12 agosto e si chiuderà, dopo 38 giornate, venerdì 19 maggio del 2023. Ci saranno due turni infrasettimanali (giovedì 8 dicembre 2022 e martedì 28 febbraio 2023) e tre soste per gli impegni della Nazionali (sabato e domenica 24-25/9/2022; sabato e domenica 19-20/11/2022; sabato-domenica 25-26/3/2023). Non ci sarà, invece, nessuna pausa durante il Mondiale in Qatar, in programma dal 18 novembre al 21 dicembre, mentre la sosta invernale sarà dal 27 dicembre al 13 gennaio 2023. Sarà un campionato con 6 capoluoghi di provincia e ben 14 regioni rappresentate: 3 squadre dall'Emilia Romagna, 2 da Lombardia, Veneto, Umbria e Calabria e una da Trentino Alto-Adige, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia.