Serie B, Bari-Palermo: dirige Camplone. Genoa-Benevento: Pezzuto

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della seconda giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 21 agosto. Ad aprire il turno sarà l'anticipo del venerdì tra Bari e Palermo, diretto da Camplone. Tre le gare in programma sabato sera: Ascoli-Spal (Gariglio), Genoa-Benevento (Pezzuto) e Perugia-Parma (Serra). Domenica il Cagliari sarà diretto da Orsato nella gara interna con il Cittadella, mentre il Cosenza ospita il Modena: arbitra Feliciani. Volpi per Frosinone-Brescia, Meraviglia per Ternana-Reggina.