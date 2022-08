Serie B: Palermo, dirige Minelli. Benevento-Frosinone a Pairetto

ROMA - Designati i direttori di gara in vista della terza giornata del campionato di Serie B. Il turno è in programma tra sabato e lunedì. Il Palermo scende in campo sabato contro l'Ascoli, dirige Minelli, mentre Spal-Cagliari sarà diretta da Maggioni. Domenica sera in programma Benevento-Frosinone, diretta da Pairetto, mentre Parma-Cosenza sarà arbitrata da Perenzoni; Perugia-Bari a Sozza. Lunedì a chiudere c'è il posticipo Como-Brescia, dirige Miele.