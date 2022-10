Serie B, il Bari è da solo in vetta.Palermo ko, Antonucci frena il Brescia

ROMA - In attesa della gara della Reggina , il Bari si porta momentaneamento da solo in vetta vincendo 2-1 in casa del Venezia ( Antenucci e rigore di Cheddira ): rallenta infatti il Brescia che viene fermato in casa dal Cittadella , 1-1. Ko esterno per il Palermo : al Liberati la Ternana vince 3-0. Vittoria esterna in extremis per il Modena in casa dell' Ascoli

Ascoli-Modena 1-2

Partenza piuttosto equilibrata, il parziale muta al 26' quando, sugli sviluppi di un calcio da fermo di Falasca, Botteghin fa sponda di teta per Dionisi che la può buttare dentro a porta praticamente sguarnita, Ascoli in vantaggio. I padroni di casa tornano a provarci al 38' quando Dionisi con un tuffo di testa su cross di Gondo chiama il portiere Gagno alla deviazione in angolo. Sul corner calciato da Falasco, Botteghin di testa sfiora il raddoppio. Pareggio del Modena al 10' della ripresa: Gerli lancia Falcinelli che in area dapprima arpiona la sfera, poi batte Guarna, 1-1. Ascoli subito pericoloso con Gondo che non riesce a ribadire in rete dopo una respinta di Gagno. Al 23', su traversone di Ciciretti l'Ascoli non trova la seconda rete con Mendes che da posizione ravvicinata manda alto di poco. Alla mezzora cambiano gli equilibri in campo; Ascoli in 10 dopo il secondo giallo a Bellusci. Al 40' Modena pericoloso con Diaw che non inquadra la porta. Allo scadere, Modena in vantaggio: quando scocca il 90' sul cronometro, Bonfanti serve di testa Diaw che entra in area e non sbaglia a tu per tu col portiere, 1-2.

Brescia-Cittadella 1-1

Primo pericolo dell'incontro marcato Cittadella: al 22' Asencio ruba palla a Jallow, supera Papetti e scodella bene in mezzo, dove Adorni fa buona guardia. Vantaggio del Brescia al 28': Galazzi da punizione serve il colpo di testa di Ayè che batte Kastrati, 1-0. Al 38' Cittadella a caccia del pari con Carriero, Lezzerini non si lascia sorprendere. Nella ripresa, subito pericoloso il Cittadella, con Visentin che sugli sviluppi di un angolo non trova, da distanza ravvicinata, la porta avversaria. Ancora granata pericolosi al 19': Papetti salva tutto su Antonucci. Parità al 24': Mattioli da destra crossa in mezzo, Adorni respinge, la sfera arriva ad Antonucci che, dopo il primo controllo di coscia, scaglia un mancino che si insacca, 1-1. Brescia vicino al raddoppio in pieno recupero, ma la conclusione di Bianchi termina larga.

Pisa-Parma 0-0

La gara inizia a scaldarsi al 13', quando il Parma è pericolo con Man, su cross di Oosterwolde: Nicolas risponde con un ottimo intervento. Il portiere del Pisa si ripeterà un minuto dopo, su Inglese. Quest'ultimo duello si rinnova al 17', quando si registra ancora una splendida parata del portiere del Pisa sulla conclusione dell'attaccante del Parma. Al 27' Pisa pericoloso: Gliozzi, di testa su cross di Sibilli centra la traversa. Gara che resta accesa: al 37' è fondamentale l'intervento di Calabresi per evitare che Inglese la metta dentro su cross di Vazquez. Nel finale di frazione il Pisa ci prova per due volte, dapprima con Gliozzi (fermato da Valenti), poi con il tiro-cross di Beruatto che impatta sul palo. In avvio di ripresa il Parma ci prova con la conclusione dalla distanza di Valenti, Nicolas trova la deviazione con la punta delle dita. Ancora Parma all'8' con Inglese: buono lo stop, da dimenticare la conclusione mancina. Dall'altra parte, buon cross di Toure per Ionita, palla alta di poco. Ancora Pisa al 22': Valenti salva sulla linea la conclusione di Toure che aveva superato anche Chichizola. Al 43' Parma pericoloso con la botta di Ansaldi sulla quale Nicolas si fa trovare pronto.

Ternana-Palermo

Ternana pericolosa in avvio: al 2' Capuano va vicino alla marcatura sugli sviluppi di un angolo. All'11' ci prova Sorensen di testa su angolo, alto. Buona occasione Ternana al 22': Partipilo serve bene Palumbo che cerca il sinistro a incrociare, pallone che si spegne sul fondo di poco. Al 29' ecco il Palermo: buon lavoro di Saric che serve Elia il quale non arriva all'appuntamento col pallone. Nel finale di frazione, la Ternana ci prova per altre due volte, dapprima con Donnarumma, la seconda con Coulibaly. Al 12' della ripresa, Ternana in vantaggio: Palumbo da destra in mezzo dove Partipilo si produce in una splendida rovesciata che termina la propria corsa in rete, 1-0. Raddoppio della Ternana al 32': Defendi tocca per Palumbo che dalla distanza trova un gran gol, 2-0. Nel finale al 39' Coulibaly non trova la porta da distanza ravicinata. Tris rossoverde in pieno recupero: gol di Moro a tu per tu con Pigliacelli, su assist di Pettinari.

Venezia-Bari 1-2

Prima frazione di gioco bloccata tatticamente: il Venezia opta per il possesso palla, il Bari tenta qualche conclusione dalla distanza ma i portieri restano pressoché inoperosi. Ad inizio ripresa il parziale cambia immediatamente, visto che dopo 25 secondi dal rientro in campo Bellomo serve Cheddira il qualche mette dentro un cross basso sul quale arriva Antenucci per la deviazione vincente, 0-1. Il Bari al 7' torna a provarci: con una conclusione di Cheddira dopo uno scambio con Antenucci: Joronen c'è. Ancora Bari al 18', ma Folorunsho devia in angolo la conclusione di Cheddira. Parità al 25': su corner di Cuisance Ceccaroni svetta in area e infila in rete. Al 38' calcio di rigore per il Bari: Cheddira riparte in velocità e viene steso in area da Joronen: l'arbitro Giua indica il dischetto. Lo stesso Cheddira si incarica della massima punizione, trasformandola: Bari in vantaggio. Qualche protesta nel recupero di Phojanpalo che lamente un tocco di braccio in area di Folorunsho. In pieno recupero Caprile salva tutto sulla botta di Pierini dal limite.

