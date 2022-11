Arbitri Serie B, Benevento-Bari a Camplone. Serra dirige la Spal di De Rossi

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie B. Benevento-Bari sarà diretta da Camplone, il match tra la Ternana di Lucarelli e la Spal di De Rossi è stata affidato a Serra. La capolista Frosinone sfiderà il Perugia: a dirigere l'incontro c'è Di Bello. A Maggioni tocca Palermo-Parma, per Maresca c'è Reggina-Genoa. Sudtirol-Cagliari assegnata a Baroni, a Paterna Pisa-Cosenza. Ecco nel dettaglio il quadro completo degli arbitri per la 12ª giornata: