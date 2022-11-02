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Arbitri Serie B, Benevento-Bari a Camplone. Serra dirige la Spal di De Rossi

Palermo-Parma assegnata a Maggioni, c'è Di Bello per Frosinone-Perugia. A Maresca Reggina-Genoa
Arbitri Serie B, Benevento-Bari a Camplone. Serra dirige la Spal di De Rossi© LAPRESSE
3 min

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie B. Benevento-Bari sarà diretta da Camplone, il match tra la Ternana di Lucarelli e la Spal di De Rossi è stata affidato a Serra. La capolista Frosinone sfiderà il Perugia: a dirigere l'incontro c'è Di Bello. A Maggioni tocca Palermo-Parma, per Maresca c'è Reggina-Genoa. Sudtirol-Cagliari assegnata a Baroni, a Paterna Pisa-Cosenza. Ecco nel dettaglio il quadro completo degli arbitri per la 12ª giornata: 

BENEVENTO – BARI    h. 14.00

CAMPLONE

PERROTTI – D’ASCANIO

IV:      MASTRODOMENICO

VAR:    DIONISI (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MERAVIGLIA (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

 

BRESCIA – ASCOLI      h. 14.00

GARIGLIO

GUALTIERI C. – RICCI M.

IV:      LONGO E.

VAR:     ABISSO

AVAR:       MUTO

 

CITTADELLA – MODENA    h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

PAGLIARDINI - LOMBARDO

IV:       BURLANDO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       LONGO S.

 

PISA – COSENZA    h. 14.00

PATERNA

PALERMO - FONTEMURATO

IV:     TREMOLADA

VAR: LA PENNA (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)

AVAR: SANTORO (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)

 

SUDTIROL – CAGLIARI    h. 14.00

BARONI  

TOLFO – DI MONTE

IV:      DE ANGELI

VAR:  PEZZUTO (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PERENZONI (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

TERNANA – SPAL       h. 14.00

SERRA

DI GIOIA - MORO

IV:     FRASCARO

VAR:     GUIDA

AVAR:      PAGANESSI

 

FROSINONE – PERUGIA      h. 16.15

DI BELLO

RANGHETTI - PAGNOTTA

IV:     CATANOSO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     GUALTIERI M.

 

PALERMO – PARMA    h. 16.15

MAGGIONI

ZINGARELLI – DE MEO

IV:      MAGGIO

VAR:  MASSIMI (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:    MARCENARO (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

 

COMO – VENEZIA     Domenica 6/11 h. 16.15

MIELE G.

FIORE - LOMBARDI

IV:       DI FRANCESCO

VAR:      GUIDA

AVAR:      MUTO

 

REGGINA – GENOA    Lunedì 7/11 h. 20.30

MARESCA

DI IORIO - LAUDATO

IV:     PASCARELLA

VAR:  MINELLI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:  SACCHI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

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