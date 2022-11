Serie B, il Como gode con Bellemo: 1-0 al Venezia. Per Soncin è un ritorno amaro

COMO - Terza vittoria casalinga consecutiva per il Como di Moreno Longo che supera al Sinigaglia il Venezia per (1-0). Una bella boccata d'ossigeno per i comaschi, che con i tre punti si rilanciano, uscendo dal pantano dei bassifondi della classifica. Esordio amaro per Soncin invece, che tornava sulla panchina dei lagunari dopo l'esperienza nel finale della scorsa stagione in serie A.