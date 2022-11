Serie B, arbitri: Marinelli arbitra Ascoli-Frosinone, Spal-Benevento a Meraviglia

ROMA - La Serie B scenderà in campo in questo weekend per la tredicesima giornata di campionato. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali. L'anticipo Ascoli-Frosinone, in programma domani sera alle 20:30, sarà diretto da Marinelli. La gara tra la Spal di Daniele De Rossi e il Benevento di Fabio Cannavaro sarà arbitrata da Meraviglia. Maggioni dirige Bari-Sudtirol, a Rutella Cagliari-Pisa. Cosenza-Palermo sarà affidata a Gualtieri, Venezia-Reggina a Marcenaro. Ecco nel dettaglio il quadro completo: