Reggina-Bari 0-0: reti inviolate tra Inzaghi e Mignani

REGGIO CALABRIA - Reti inviolate nel big match di giornata per il campionato di Serie B tra Reggina e Bari : al Granillo l'incontro termina sullo 0-0. Senza reti, ma non privo di emozioni: tanti gli interventi del Var , tra marcature non convalidate o rigori dapprima assegnati e poi tolti. La Reggina , con questo pareggia, consolida la seconda posizione portandosi a quota 33 punti, -3 dal Frosinone primo della classe (che deve ancora scendere in campo) e non riesce nell'intento di portarsi a -1 dalla capolista. Subito dietro in classifica c'è il Bari (per i galletti invece sfuma l'obettivo di agganciare, con una vittoria, proprio gli amaranto) terzo, a quota 30 punti.

Primo tempo, gol annullato a Dorval

In avvio di partita, la Reggina effettua un paio di incursioni con Menez e Canotto che non vanno a buon fine. Al 12' rete annullata al Var: Botta rilancia, Dorval se ne va in campo aperto e batte il portiere avversario Colombi. Fabbri inizialmente concede la marcatura, ma poi richiamato all'on field review, ravvisa un tocco di braccio e annulla. Al 18' conclusione di Folorunsho, alta di poco. Al 25' pronto l'intervento di Di Cesare su Rivas, a sventare pericoli maggiori. Folorunsho, al 29' ci prova di testa, fuori, al 34' buona occasione per la Reggina con Menez che si gira e lascia partire un gran mancino sul quale il portiere Caprile ci arriva con la punta delle dita deviando in calcio d'angolo. Ancora Reggina al 43': su cross di Hernani Fabbian e Canotto sfiorano la marcatura di un soffio. Proteste Reggina nel recupero per un sospetto tocco di braccio di Mazzotta in area, il Var non ravvisa gli estremi.

Secondo tempo: il Var annulla un rigore alla Reggina

Nella ripresa, Reggina subito pericolosa: Rivas mette in mezzo, arriva Pierozzi la cui conclusione è ribattuta dalla difesa, palla che arriva ad Hernani che tira sfiorando il palo alla destra di Caprile. Al 20' ancora Var in azione: Fabbri assegna un calcio di rigore alla Reggina per un intervento di Mallamo su Gori ma poi il monitor rivela che Mallamo tocca prima il pallone e poi la gamba. Al 32' ci prova nuovamente Folorunsho, palla di poco out. In pieno recupero Reggina pericolosa: Gori anticipa tutti sul primo palo sul cross di Ricci ma non trova la porta.