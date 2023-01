Serie B, problemi al campo: Venezia-Sudtirol inizia con oltre 30' di ritardo

VENEZIA - È iniziata con oltre mezz'ora di ritardo la partita tra Venezia e Sudtirol, valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. L'avvio della sfida dello stadio 'Penzo' era stato posticipato dal direttore di gara Matteo Gariglio di Pinerolo a causa di una buca che si è venuta a formare nei pressi del centrocampo e provocata probabilmente dalla rottura di una tubatura. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per poi rientrare poco dopo sul terreno di gioco per il riscaldamento. I tecnici sono riusciti a risolvere il problema e il match è iniziato con 32' di ritardo rispetto al programma originario.