Como-Frosinone, gara sospesa per 25': un tifoso accusa un malore sugli spalti

COMO - Momenti di apprensione allo stadio Sinigaglia di Como dove si è giocata la sfida tra i padroni di casa e la capolista Frosinone valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie B: la gara è stata infatti sospesa per alcuni minuti a causa di un malore occorso a un tifoso mentre era in curva. I tifosi lariani, resisi conto del malore sopraggiunto al fan, hanno poi richiamato l'attenzione dei sanitari per prestare le prime cure all'uomo. È arrivata anche un'ambulanza nel settore dello stadio per prestare assistenza. La stessa non è però riuscita, almeno nell'immediato, a lasciare l'impianto a causa di un cancello chiuso che ne ha intralciato il passaggio. Il match è poi ripreso dopo circa 25' di interruzione.