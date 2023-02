Serie B, Cheddira indica la strada al Bari: 2-1 al Cosenza

BARI - Davanti a oltre ventimila spettatori al San Nicola il Bari batte 2-1 il Cosenza . La squadra di Mignani passa in vantaggio con Esposito al 3', pareggia i conti Rispoli al 24'. Prima dell'intervallo Cheddira si fa parare un rigore da uno strepitoso Micai . Nella ripresa il Bari prende il sopravvento e torna avanti con il quattordicesimo sigillo di Cheddira , capocannoniere di B in solitaria (staccato Brunori fermo a 13 gol). Con questa vittoria il Bari aggancia Reggina e Sudtirol al terzo posto in classifica, a -4 dal Genoa secondo. Il Cosenza di Viali rimane all'ultimo posto con 22 punti.

Classifica Serie B

Scatto Bari con Esposito, il Cosenza rimette il match in equilibrio

Si parte subito con il Bari che passa in vantaggio al 3'. Botta, servito da Cheddira, sovrappone per Esposito che da fuori area beffa Micai con un colpo da biliardo. Il Cosenza prova a rispondere subito: al 5' Zarate, al suo esordio da titolare, lascia partire un potente mancino dal limite respinto coi pugni da Caprile. Al 7' Botta conclude dal limite, ma il suo mancino non trova lo specchio della porta. Poco dopo ancora è ancora l'argentino a creare pericoli in area avversaria con un destro potente neutralizzato da un reattivo Micai. Il Cosenza, dopo diversi attacchi, trova il gol del pareggio al 24': Brescianini crossa in mezzo e trova il perfetto taglio di Rispoli che di testa batte Caprile. La gara al San Nicola è di nuovo in equilibrio. Al 30' ci prova Cheddira dal limite dell'area, ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa. Al 43' viene giudicato falloso il contatto di Rigione su Esposito. Dopo un check del Var, l'arbitro Rutella ammonisce il numero 5 del Cosenza e indica il dischetto. Calcio di rigore per il Bari. Dagli undici metri si presenta Cheddira, ma l'attaccante marocchino si fa ipnotizzare da Micai che indovina l'angolo di battuta. Si rimane sull'1-1. Prima dell'intervallo ammoniti anche Esposito e Marras dopo uno scontro verbale.

Cheddira stavolta non perdona, il Bari esulta al San Nicola

Si riparte nella ripresa con uno strepitoso intervento di Micai: il numero uno rossoblù riesce a respingere la conclusione sotto la traversa di Botta con la mano di richiamo. Al 53' Cheddira, servito da Maita, si gira e lascia partire un potente destro che si stampa sulla traversa. Ancora una volta il Cosenza si salva, i padroni di casa ad un passo dal nuovo vantaggio. Al 61' ci prova Zarate direttamente da punizione, ma la sua conclusione termina a lato. Un minuto dopo Cheddira si beve tutta la difesa del Cosenza e, nello spazio di pochi centimentri, calcia debolmente sui piedi di Micai. Il Bari torna in vantaggio: al 67' pallone messo in mezzo da Pucino per Cheddira che, di prima intenzione, mette dentro beffando Micai. Quattordicesimi sigillo per l'attaccante marocchino sempre più in vetta alla classifica marcatori (staccato Brunori del Palermo a quota 13). Nel finale di gara Benali va vicino al tris del Bari: il sinistro a rientrare dal limite dell'area del numero 8 dei padroni di casa viene viene neutralizzato dalla deviazione di Martino. La partita termina dopo sei minuti di recupero con il successo interno del Bari.

Bari-Cosenza: tabellino e statistiche