Pisa-Venezia 1-1: Var protagonista, pari tra le polemiche

PISA - Finisce 1-1 Pisa-Venezia , anticipo della 25ª giornata di Serie B andato in scena all'Arena Garibaldi, dopo 96' di emozioni e colpi di scena . Un punto che consente ai padroni di casa di agganciare momentaneamente il Cagliari al sesto posto ma va a stretto ai lagunari che erano reduci da due vittorie di fila, sfiorano la terza e sono 'costretti' invece ad accontentarsi del quarto risultato utile consecutivo , non abbasta per allontanarsi dalla zona calda della classifica .

Var protagonista

I nerazzurri di D'Angelo rimontano infatti il vantaggio siglato in avvio per gli ospiti da Candela in una gara nettamente condizionata dal VAR. Nel primo tempo annullato il gol del possibile raddoppio veneziano segnato su rigore da Pohjanpalo per una irregolarità rivista alla moviola e inizialmente sfuggita all'occhio del direttore di gara Prontera, che nella ripresa concede un penalty al Pisa per un tocco di mano di Tessmann: Joronen para ma partendo con entrambi i piedi fuori dalla linea e l'arbitro fa così ripetere, concedendo una seconda chance a Gliozzi che ringrazia e fa 1-1. Vane le proteste degli infuriati arancioneroverdi (sette cartellini e un rosso incluso lo staff) che hanno le occasioni più nitide nel finale, Nicolas però salva il risultato su Candela e Johnsen e il match finisce in parità.

Serie B: la classifica

