Serie B, Frosinone: 2-0 alla Spal e allungo in vetta. Benevento ko in casa. Vince il Bari

Bari-Venezia 1-0

Prima frazione tattica ed equilibrata, poche le occasioni da rete. La prima vera azione pericolosa è degli ospiti: al 26': Johnsen serve Busio che con il mancino impegna Caprile, poi sulla respinta Candela cerca di avventarsi sulla palla ma la scivolata di Benedetti sventa tutto. Al 39' ci prova il Bari con la sforbiciata di Antenucci sul cross di Cheddira: Joronen blocca in due tempi. Ancora Antenucci al 42', destro masticato, facile per Joronen. Nella ripresa, gol annullato al Venezia: Tessmann tocca al limite per Pohjanpalo che lascia partire un destro di prima intenzione che si infila all'angolino basso di Caprile, ma, richiamato al Var, Massimi annulla per una sbracciata in caduta di Cheryshev su Ricci ad inizio azione. Al 18' il Bari passa in vantaggio: traversone di Molina, Bellomo si libera di Svoboda e da due passi spinge dentro di testa, 1-0. Al 28' facile per Caprile il tiro strozzato di Candela.

Benevento-Sudtirol 0-2

Il Benevento ci prova al 10' col colpo di testa di Simy, ma è il Sudtirol a passare in vantaggio al 12': Siega dalla destra va al cross, Belardinelli anticipa Foulon e devia in rete di testa, 0-1. Al 24' Karic va a caccia del pari: Poluzzi blocca in due tempi. Nella ripresa, al 14', arriva il raddoppio degli ospiti: Rover accelera lungo l'out destro e mette in mezzo per Cissè che la mette in rete, 0-2. Il Benevento prova a reagire con il neo entrato Acampora che, dopo una respinta di Tait, conclude a rete ma trova un accorto Poluzzi. Il Benevento torna a provarci con Acampora e La Gumina, palla a lato in entrambi i casi. Si fa vedere anche il Sudtirol al 42': alta la conclusione di Lunetta.

Cagliari-Genoa 0-0

Subito una tegola per il Cagliari: al 13' Rog richiama la panchina e chiede il cambio, al suo posto Kourfalidis. Al 14' Genoa pericoloso: su schema da angolo, sponda di Dragusin per Vogliacco che manda alto di testa. Cagliari pericoloso al 19' con Lapadula che, servito da un rinvio errato del portiere avversario, manca il controllo. Al 31' Puscas pericoloso per il Genoa: Radunovic respinge coi pugni. Ancora Puscas al 42': buona la chiusura di Altare sul primo palo. Ad inizio ripresa (4') Nandez si rende pericoloso con una conclusione da buona posizione che termina a lato di poco. Rete annullata al Cagliari al 10': Mancosu, in posizione irregolare, aveva servito in rovesciata Nandez che a sua volta aveva insaccato di testa. Al 14' Nandez con un tiro-cross chiama Martinez alla respinta di pugno. Al 16' Genoa pericoloso con Gudmundsson, la difesa respinge, ma gli ospiti protestano per un precedente intervento su Sturaro. Al 24' cambia l'arbitro: Valeri accusa un problema al polpaccio, al suo posto il quarto uomo Monaldi. Al 31' Genoa pericoloso con Sturaro che, di testa su corner, manda di poco a lato. Al 37' buona l'uscita di Martinez su un pallone che altrimenti sarebbe arrivato a Pavoletti, appostato sul secondo palo. Pericolosi, in pieno recupero, Lapadula e Sabelli, ma il punteggio resta invariato.

Cittadella-Brescia 0-0

Primo squillo con Antonucci al 6', conclusione fuori di poco. Al 16' Rodriguez entra in area servito da Ayè e poi calcia di un soffio a lato da buona posizione. Al 28' ci prova Antonucci con il sinistro, il portiere del Brescia Andrenacci c'è: due minuti dopo l'estremo difensore ospite per poco non viene beffato da un tiro a giro di Crociata deviato da Adorni. Al 41' è la volta del Brescia con Bisoli: colpo di testa fuori di poco. Al 43' di poco a lato anche il colpo di testa di Maistrello su punizione di Crociata. Nel secondo tempo, al 2', Asensio appena entrato prova la rovesciata, palla a lato. Un minuto dopo ci prova Bisoli: esterno della rete. Alto, al 7', il tentativo di Branca al termine di un batti e ribatti. Al 16' Mastrantonio entra in area e impegna Andrenacci. Al 34' azione prolungata del Cittadella al termine della quale Pavan conclude a fil di palo. Proteste nel finale da parte del Brescia, che reclama un fallo di mano in area, l'arbitro non vede irregolarità.

Modena-Ascoli 0-1

Subito pericoloso il Modena con una conclusione di sinistro di Renzetti dalla distanza che si stampa sulla traversa al 3'. Ascoli pericoloso al 21': Donati mette in mezzo, Gondo di testa alto di poco. Al 28' episodio da Var: Gagno blocca il pallone con le mani nei pressi del limite, le immagini rivelano che il tocco è avvenuto all'interno dell'area, non c'è nessuna sanzione. Al 41' Modena pericoloso: Giovannini mette in mezzo, Bonfanti ci va di potenza, Leali neutralizza in due tempi il tiro centrale. Al 43' il gioco si ferma per qualche minuto: l'arbitro Gariglio accusa un problema fisico, ne prende il posto il quarto uomo Ceriello. Nella ripresa, Ascoli pericoloso all'8' con un tiro-cross di Falzerano sul quale Gagno si distende deviando in calcio d'angolo. Al 13' si vede anche il Modena: a provrci è Strizzolo. Al 19' Gagno blocca con sicurezza la conclusione di sinistro di Caligara. Al 29' Ascoli pericoloso con la conclusione di Collocolo, ma il vantaggio ospite è rimandato solo di un minuto: Giovane mette in mezzo un ottimo pallone sul quale Pedro Mendes anticipa Gagno con la punta e porta in vantaggio gli ospiti, 0-1. Al 41' rete annulata all'Ascoli: c'è offside di Dionisi, che aveva servito l'assist vincente a Pedro Mendes.

Perugia-Como 0-0

Al 20' buona opportunità per il Perugia: Olivieri approfitta di un rimpallo favorevole e prova a battere Gomis da posizione defilata, il pallone si perde alto di poco. Al 28' pericoloso ancora il Perugia: Santoro prova la botta da lontanissimo, Gomis devia in calcio d'angolo con la punta delle dita. Como pericoloso al 35': Gabrielloni in area di rigore dapprima resiste a Struna, poi lascia partire un rasoterra che si spegne di poco a lato della porta di Gori. Nella rpresa, al 12' check del Var per un intervento di Binks su Olivieri: l'intervento falloso c'è, ma c'è anche un fuorigioco iniziale dello stesso Olivieri, non è calcio di rigore. Al 28' ci prova proprio Olivieri, fuori misura. Al 31' ci prova Da Riva dal limite: il sinistro è potente ma centrale e non crea problemi a Gori.

Spal-Frosinone 0-2

Dopo qualche tentativo su entrambi i fronti, il parziale cambia al 24': Baez mette in area un pallone sul quale Lucioni va in tuffo di testa anticipando Tripaldelli e battendo Pomini, Frosinone in vantaggio. Al 31' il Frosinone si rende pericoloso con un colpo di testa di Lucioni su angolo di Baez: palla alta. Al 33' rete annullata alla Spal: il Var rileva una posizione irregolare di Prati, che aveva insaccato in sforbiciata. Nel secondo tempo, Spal pericolosa all'8' con la conclusione di La Mantia da posizione ravvicinata: provvidenziale un grande intervento di Turati. Ancora Spal un minuto dopo, di poco a lato la conclusione di Feftatzidis. Ma è il Frosinone a raddoppiare al 16': Gelli serve Caso che salta Zanellato e poi la mette all'incrocio dei pali, 0-2. La Spal cerca la reazione con Rossi che al 28' da centro area non inquadra lo specchio. Al 43' si spegne sul fondo la conclusione di Rohden. In pieno recupero (47'), il Frosinone sfiora il tris proprio con Rohden, la cui conclusione da fuori area impatta sul palo.

