Scena emozionante a Benevento: il Sudtirol omaggia l'unico tifoso presente in trasferta

Quando la passione supera le distanze. Ciò che è andato in scena nella 27esima giornata di Serie B ha dell'emozionante: un solo tifoso del Sudtirol era presente a Benevento, allo Stadio Ciro Vigorito, per sostenere la sua squadra. 847 i chilometri che separano Bolzano dalla città campana, ma un sostenitore degli altoatesini non si è fatto intimidire, e alla fine ha anche assistito alla vittoria della sua squadra per 2 a 0. Gli uomini di Pierpaolo Bisoli con questa vittoria, avvenuta con le reti di Belardinelli e Cisse, si sono presi il quarto posto e sono ad appena 3 punti dal secondo che vorrebbe dire promozione diretta in Serie A.