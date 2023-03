Benevento aggrappato a Pettinari

BENEVENTO - Sabato arriva il Como e Roberto Stellone confida nel rientro di Pettinari per provare a curare il mal di gol del suo reparto offensivo. Anche a Terni a segno sono andati due centrocampisti, Acampora e Tello. Con Pettinari dovrebbe tornare a disposizione anche Farias, dunque ai box resterebbe il solo Ciano, fresco di intervento al ginocchio. A questo punto è definitivamente sfumata la possibilità che il Benevento torni sul mercato degli svincolati per sfruttare i posti liberi che ancora ci sono in rosa. Entro fine mese possono ancora essere ingaggiati calciatori il cui contratto è scaduto o è stato risolto entro il 30 giugno 2022: in sostanza, giocatori che non hanno mai iniziato la stagione da tesserati. L'area scouting coordinata da Salvatore Nardi ha stilato una possibile lista di obiettivi, l'unico nome interessante era quello di Simone Zaza ma chiaramente il Benevento avrebbe avuto bisogno di un profilo diverso, un giocatore subito pronto e non fermo da troppi mesi.