Serie B, Genoa ok con la Ternana. Sfida salvezza al Cosenza: Spal ko 1-0

ROMA - Pochi gol ma molte emozioni, nei posticipi del campionato cadetto valevoli per la ventinovesima giornata. Il Genoa supera a Marassi (1-0) la Ternana e torna in solitaria al secondo posto a (-9) dalla capolista Frosinone . Agli uomini di Gilardino basta infatti un gol di Badelj per aggiudicarsi l'incontro contro gli umbri. Festeggia anche il Cosenza , che si aggiudica lo scontro salvezza contro la Spal . Al Marulla termina (1-0): gol decisivo di Brescianini al 20' della ripresa. Calabresi che in classifica superano proprio i ferraresi portandosi al terz'ultimo posto a quota 29 punti.

Classifica Serie B

Cosenza-Spal 1-0

Parte forte la Spal che al 5' va vicina alla rete. Murgia dialoga bene con Feftatzidis e si ritaglia un bel corridoio per avvicinarsi all'area del Cosenza per un tiro da posizione defilata: fuori di pochissimo alla destra di Micai. Al minuto 13, gran parata di Alfonso su una girata di testa di Zilli dal cuore dell'area di rigore, ma l'attaccante del Cosenza era in fuorigioco. Spingono i calabresi alla ricerca del gol, ma la Spal fa buona guardia su Nasti, chiuso da Arena al momento deo tiro. I rossoblù non si arrendono e creano pericoli con dei tiri cross tesi in area di Marras e Rispoli, sui quali però nessuno riesce ad arrivare in tempo. Alla mezz'ora la Spal risponde con Tunjov, che avvia l'azione e lancia Moncini sulla destra che crossa per Zanellato che di testa mette alto sulla traversa. Al 36' ci prova Moncini, ma il portiere di casa respinge con i piedi. Nel recupero invece, Maistro prova un destro a giro e centra clamorosamente la traversa. Il primo tempo termina sullo 0-0. Nella ripresa al 7' discesa sulla destra di Feftatzidis, Fiordaliso accompagna l'azione e viene servito nel cuore dell'area: piattone a botta sicura e traversa, ma tutto fermo per fuorigioco. Risponde il Cosenza, con una azione insistita risolta da una gran botta dalla destra di Rispoli da posizione molto defilata: Alfonso respinge in tuffo. Al 20' si rompe l'equilibrio: Brescianini sfrutta l'appoggio di Zilli al limite dell'area e con una gran botta di sinistro fulmina Alfonso per l'1-0 del Cosenza. Al 30' ci riprovano i calabresi con Marras, ma il tiro a giro si spenge sul fondo. Poi è prodigioso ancora Alfonso con due ottimi interventi: prima sul colpo di testa di Nasti su cross di D'Urso, poi sul sinistro provato da D'Orazio proprio sulla respinta di Alfonso. Al 41' Arena pasticcia e regala il contropiede a Nasti. La punta del Cosenza arriva a tu per tu con Alfonso ma si lascia ipnotizzare dal portiere che respinge l'ennesimo tiro. Al 44' ecco la Spal: cross di Dickmann allontanato dalla difesa, il pallone arriva dalle parti di Rossi che calcia al volo trovando però il salvataggio sulla linea di porta di Meroni. In pieno recupero Nasti segna ma il gol viene annullato dal Var. Vinc comunque il Cosenza, ed esplode il Marulla!

Genoa-Ternana 1-0

Al 13' il Genoa passa: Puscas in area di rigore di testa serve Haps che rimette il pallone in mezzo trovando Badel, che tutto solo nell’area piccola col destro mette in rete. Al 21' cross di Sabelli, colpo di testa di Puscas a due passi dalla porta, ma Iannarilli blocca. Al 31' occasione per la Ternana con Partipilo,che si accentra e prova un tiro a giro col sinistro che sfiora il secondo palo. Risponde il Genoa con Dragusin, ma la palla termina sopra la traversa. La prima frazione si chiude così con i liguri avanti di una rete. Ripresa: al 3' Genoa ad un passo dal raddoppio. Lancio di Haps in profondità, Sturaro aggancia e si invola verso Iannarilli che respinge il tiro in uscita. All'8' azione di Strootman, che dalla destra crossa in mezzo per Puscas che segna, ma è in fuorigioco. Al 16' è Frendrup a rendersi pericoloso: Iannarilli respinge oltre la traversa. Non molla la Ternana che va al tiro dalla distanza con Palumbo, Badelj devia, ma Martinez blocca. Termina 1-0.

