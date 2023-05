Serie B, il Genoa torna in A: 2-1 all'Ascoli e festa per Gilardino

ROMA - Festa per il Genoa di Gilardino, che dopo la retrocessione della passata stagione e un anno di 'purgatorio' si riprende un posto in Serie A. A far esplodere di gioia i tifosi rossoblù il 2-1 firmato da Bani (in gol di testa al 16') e da capitan Badelj (destro vincente 63') - con il rigore del possibile 3-0 sbagliato da Coda al 66' (doppio miracolo di Leali che sventa la conclusione e il successivo tap-in) seguito poi dalla rete ospite siglata dal neo entrato Marsura (68') - ma soprattutto il penalty realizzato da Diaw al 77' di Modena-Bari. Avanti nel primo tempo con Ricci (34'), i pugliesi di Mignani si sono fatti così riprendere e con l'1-1 sono scivolati a -8 dal Genoa, che con due sole gare rimaste è ormai irragiungibile.

Tris Frosinone, Sudtirol ok I liguri sono dunque la seconda squadra promossa direttamente dopo la capolista Frosinone, andata comunque a vincere in rimonta a Pisa in uno degli altri match della 36ª giornata di Serie B: 3-1 il finale per i ciociari, sorpresi in avvio da Gliozzi (1') ma capaci di imporsi comunque: il pari con l'autogol di Rus (32'), poi il sorpasso con Borrelli (52') autore infine dell'assist per il tris di Caso (77'). La Serie A continua poi a sognarla il Sudtirol, corsaro sul campo della Ternana (al terzo ko di fila) grazie a un super gol di Curto (destro al volo all'incrocio al 42'): finisce 1-0 per la squadra di Pierpaolo Bisoli, quarta e saldamente ancorata alla zona playoff da cui resta al momento fuori la Reggina, nonostante il successo casalingo sul Como (2-1 con la doppietta di Strelec e la rete di Cutrone nel finale). Pisa-Frosinone 1-3: statistiche e tabellino Ternana-Sudtirol 0-1: statistiche e tabellino Reggina-Como 2-1: statistiche e tabellino

Benevento ko e pari Cosenza, vince il Palermo Nella zona calda della classifica pari in extremis per il Cosenza, che in casa contro il Venezia si salva grazie a un gol di D'Urso: suo al 90' il pari dopo la rete segnata nel primo tempo da Pohjanpalo (34') per i lagunari, che continuano comunque a inseguire un posto nei playoff. I calabresi scivolano comunque a -2 dal Cittadella, che piega in rimonta (3-1) il Benevento ultimo e sempre più vicino alla retrocessione: vantaggio sannita con Pettinari (18') prima delle reti di Vita (28'), Maitrello (82') e Carriero (89'). Complicata infine la situazione della Spal penultima e sconfitta sul campo del Palermo: è l'autorete di Meccariello (29') a mettere in discesa la gara per i rosanero (ora in zona playoff) che poi raddoppiano con il bomber Brunori, la squadra di Oddo prova poi a riaprire i giochi con Varnier (66') ma non riesce a evitare un pesante ko. A chiudere la 36ª giornata (aperta dal 5-0 del Cagliari sul campo del Perugia) sarà il posticipo Parma-Brescia in programma domani (domenica 7 maggio). Cosenza-Venezia 1-1: statistiche e tabellino Cittadella-Benevento 3-1: statistiche e tabellino Palermo-Spal 2-1: statistiche e tabellino Parma-Brescia (domenica 7 maggio, ore 16:15): segui la diretta

