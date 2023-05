Serie B, Benevento e Spal retrocedono in C. Il Bari blinda il terzo posto

ROMA - In attesa della sfida tra le già promosse Frosinone e Genoa , la trentesettesima e penultima giornata di Serie B ha decretato la retrocessione matematica in Serie C di Spal e Benevento . I ferraresi di Oddo cadono in casa con il Parma (decide il rigore di Vazquez ), mentre il già condannato Benevento di Agostinelli si regala una magra consolazione con il successo in rimonta sul Modena . Il Perugia , ko a Venezia , continua a sperare. Il Brescia tiene vive le speranze di salvezza tramite i playout con il pareggio ottenuto contro il Pisa (1-1, reti di Bisoli e Masucci ). Stesso risultato per il Cosenza ad Ascoli (gol di D'Orazio e Buchel ). Il Como batte 3-1 la Ternana , Folorunsho regala la vittoria al Bari contro la sua ex squadra, la Reggina . In zona playoff il Cagliari vince il derby delle Isole contro il Palermo ( Deiola e Lapadula ribaltano il gol di Segre ) e accorcia sul quarto posto occupato dal Sudtirol fermato in casa sul pari dal Cittadella (1-1, Odogwu replica a Antonucci ).

Bari e Como ok, Cagliari e Parma accorciano sul Sudtirol. Palermo ko

Basta la rete dell'ex Folorunsho al Bari per avere la meglio sulla Reggina di Filippo Inzaghi. La squadra di Mignani è ben salda al terzo posto con 65 punti. Il Cagliari fa suo il derby delle Isole contro il Palermo (2-1 il risultato finale). Deiola pareggia il vantaggio rosanero firmato da Segre, poi nella ripresa ci pensa bomber Lapadula con la ventesima rete in campionato. La squadra di Ranieri accorcia sul quarto posto, visto che il Sudtirol non è andato oltre il pari interno con il Cittadella (1-1, Odogwu risponde ad Antonucci). I bolzanini si portano a quota 58 punti, i rossoblù seguono a meno uno, così come il Parma che ottiene il secondo successo consecutivo andando a vincere al Mazza contro la Spal 1-0 grazie al rigore trasformato da Vazquez. Il Como batte la Ternana 3-1 e spera ancora nell'ultimo posto in zona playoff. Le Fere vanno in vantaggio con Favilli su rigore al 32' del primo tempo. Nel secondo tempo inizia lo show dei padroni di casa che ribaltano il risultato con le reti di Vignali, Da Cunha e Chajia.

Spal e Benevento salutano la B, il Perugia appeso ad un filo. Brescia e Cosenza continuano a sperare

La trentasettesima giornata sancisce la retrocessione matematica in Serie C di Spal e Benevento. La squadra di Oddo cade in casa con il Parma. Il match viene deciso dal rigore trasformato da Vazquez al 75' del secondo tempo. Il Benevento di Agostinelli saluta definitivamente la serie cadetta pur vincendo in rimonta contro il Modena. Diaw ha aperto le danze al Vigorito, poi Ciano al 30' e Foulon al 47', in pieno recupero, firmano il sorpasso. Il Cosenza rimedia un punto ad Ascoli (reti di D'Orazio e Buchel) e lotta in zona playout. Stesso risultato e stesso obiettivo del Brescia che, andato in vantaggio con Bisoli, si fa recuperare dal Pisa con Masucci. Il Venezia di Vanoli si regala un finale di campionato straordinario. La vittoria contro il Perugia per 3-2 è la quarta nelle ultime cinque gare. I lagunari chiudono il primo tempo sul 2-0 con le reti di Pierini e Carboni, tris di Ellertsson nella ripresa. Gli ospiti accorciano con Luperini e Casasola su rigore (poi espulso nel finale) ma non basta.

