Bari-Sudtirol, dove vederla in tv Sky o Dazn

BARI - Allo stadio San Nicola, va in scena Bari-Sudtirol , gara valida per il ritorno delle semifinali play off di Serie B . Fischio d'inizio alle ore 20.30. Dirigerà l'incontro Sozza della sezione di Seregno.

Bari-Sudtirol, match di ritorno delle semifinali playoff di Serie B, è in programma allo stadio San Nicola di Bari e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, DAZN, Helbiz e OneFootball.

Bari-Sudtirol, sarà visibile su Sky: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà possibile seguilra su DAZN, Now, Helbiz e OneFootball, scaricando le app, oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).

La partita di Serie B tra Bari e Sudtirol sarà visibile in streaming sull'app di DAZN, ma anche su Sky con gli abbonati che potranno sfruttare l'app loro dedicata Sky GO. Attraverso dispositivi portatili e computer, si potrà vedere la partita dei playoff anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW.

Semifinale di ritorno tra Bari e Sudtirol: in palio un posto per la finale e per proseguire il sogno Serie A. Qui le probabili formazioni.

