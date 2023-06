Serie B, il Cagliari vola in finale con il Bari: Parma eliminato

PARMA - Il Cagliari è la seconda finalista dei play off di serie B. Gli uomini di Ranieri, che nella semifinale d'andata si erano imposti 3-2 sul Parma, difendono il vantaggio al Tardini, imponendo lo 0-0 ai ducali. I rossoblù ottengono la qualificazione al termine di una gara equilibrata e ricca di emozioni, con una traversa colpita dai padroni di casa e due reti annullate dal Var. In finale affronteranno il Bari.

Il Var ammutolisce il Tardini

Nel primo tempo gli ospiti si rendobo due volte pericolosi: prima Lapadula si vede annullare una rete dal Var per fuorigioco, poi Chichizola (titolare al posto di Buffon, che ha sostenuto i suoi compagni dalla panchina) salva su Nandez. Nella ripresa Bonny (entrato da pochi secondi) fa esplodere il Tardini. Ma la gioia dura pochi istanti. La palla infatti non aveva varcato completamente la linea di porta e nonostante l'assistente avesse segnalato il gol, il Var ha annullato. All'85' l'utlima occasione, con Zanimacchia che colpisce la traversa. Il Parma è fuori dai playoff, il Cagliari vola in finale contro il Bari.