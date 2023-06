Cosa ha mangiato Radunovic?

La prossima volta che andrò a cena al Poetto ordinerò le stesse cose che ha mangiato Boris Radunovic prima di Cagliari-Bari. Spero di trovarle, visti gli effetti. Ieri sera il portiere serbo ha straparato, ribattendo tutto quello che centrava la sua porta, tranne il rigore dello specialista Antenucci - ingresso mirato - al 96’. L’ha fatto con le mani, Radunovic, e con i piedi, il corpo, addirittura con il pensiero. E quando non è stato lui a arginare le frenesie baresi, ci ha pensato Zappa con un salvataggio sulla linea a pochi minuti dalla fine. Radunovic ha insomma tenuto in vita la squadra di Ranieri che ha subìto troppo a lungo l’aggressività, il verticale e la freschezza del Bari, capace di creare non meno di otto palle gol. Va comunque precisato che in almeno tre occasioni anche il Cagliari ha avuto la possibilità di vincerla, la partita. Non resisto alla tentazione di scrivere che meriterebbero entrambe la serie A. Lo so: è un commentino elementare, da zero a zero, di una banalità imbarazzante, roba da “Tutto il calcio...” anni Settanta: è tuttavia la conclusione alla quale sono giunto già al termine di un primo tempo divertentissimo, giocato a ritmi alti e guardando sempre avanti e anche oltre.