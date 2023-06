Covisoc: giustizia Lecco, ingiustizia Reggina (ma non finisce qui)

Un atto di giustizia nei confronti del Lecco, una nuova ingiustizia perpetrata ai danni della Reggina, di nuovo vittima della discrasia fra le regole Figc e una legge dello Stato, non causalmente ribattezzata norma salva aziende. Domanda alla Covisoc: se Saladini che un anno fa ha salvato la società dal baratro, accollandosi pesanti oneri, riceve dal Tribunale di Reggio Calabria l’omologa che gli consente di pagare entro il 12 luglio ciò che viene preteso in sede d’iscrizione entro il 20 giugno, perché Saladini non può farlo? E la Reggina, sempre a causa della fatidica omologa giunta soltanto dopo lunghi mesi di attesa, non ha già pagato abbastanza con i 7 punti di penalizzazione, poi ridotti a 5? Ed è vero o non è vero che, rinunciando a ricorrere contro il -5 davanti al Collegio di Garanzia, la Reggina aveva ricevuto rassicurazioni circa la regolarità della procedura seguita per l’iscrizione alla nuova Serie B? Sia come sia, tanto per i calabresi quanto per il Brescia oggi ripescato e che, ovviamente, tutela i propri interessi, siamo soltanto all’inizio di una lunga estate calda a colpi di carta bollata: in ultima analisi, potrebbe addirittura trascinarsi sino al 29 agosto, qualora si arrivasse fino al Consiglio di Stato.