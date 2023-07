Rissa tra i tifosi di Sampdoria e Como: indaga la Digos

TIRANO - Gli agenti della Digos della Questura di Sondrio indagano sulla colluttazione avvenuta a Tirano, in provincia di Sondrio, ieri sera fra tifosi della Sampdoria, reduci dall'amichevole contro una rappresentativa della Valtellina a Livigno, e quelli del Como (la squadra aveva giocato a Bormio). Il dirigente Niccolò Battisti ha dato agli agenti il via libera per l'acquisizione dei video fatti dai clienti del ristorante di Villa di Tirano (Sondrio) dove è avvenuto lo scontro e le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona, oltre a quelle eventuali del locale pubblico.