Serie B, colpo Pisa: Sampdoria battuta 2-0

GENOVA - Colpo grosso per il Pisa di Alberto Aquilani che, nella 2ª giornata di Serie B , sbanca il campo della Sampdoria con un 2-0 firmato Tramoni-Arena. I toscani (che non hanno giocato lo scorso weekend) centrano i primi tre punti in campionato, mentre i ragazzi di Andrea Pirlo - che partivano da una penalizzazione di 2 punti - restano a quota uno.

Sblocca subito Tramoni

L'inerzia della partita viene scossa già al 15' con il vantaggio del Pisa. Tutto nasce da un brutto errore del portiere doriano Stankovic che, nel tentativo di servire Verre al limite dell'area, regala un assist a Tramoni che a tu per tu non perdona: 0-1. Il gol preso sveglia la Samp, e al 25', dopo un errore in disimpegno di Leverbe, La Gumina a centroarea manca incredibilmente l'aggancio sul cross perfetto di Depaoli. Al 37' occasione per il raddoppio del Pisa, sprecata da Tramoni che non riesce a servire Arena in area: pallone allontanato da Moreo. Poco dopo è proprio Arena ad avere la palla per lo 0-2, ma la sua conclusione viene respinta da uno Stankovic, stavolta attento.

Arena firma il 2-0

Il secondo tempo non comincia bene per il Pisa. Si ferma al 53' Moreo, dopo un buon primo tempo, con Aquilani che manda subito in campo il neo acquisto Valoti. 2' più tardi un cross ghiottissimo di Stojanovic - che avrebbe trovato Depaoli da solo davanti a Nicolas - viene deviato provvidenzialmente dal tacco di Canestrelli che salva letteralmente il gol del pari. Al 58' il Pisa raddoppia grazie ad un gran mancino dal limite di Arena, che festeggia in lacrime il suo primo gol in Serie B, e regala il 2-0 ai toscani. Pirlo corre subito ai ripari ed opera tre cambi: Ghilardi, Borini e De Luca per Ferrari, Askildsen e La Gumina. Al 64' Samp vicina al gol, ma Nicolas compie due autentici miracoli a tu per tu prima con De Luca e poi con Verre. Poi è un colpo di testa di Borini da posizione defilata che esce a lato di pochi centimetri. Nei (ben) 10' di recupero Camplone espelle il vice di Pirlo, Baronio, ma non ci sono occasioni degne di nota.