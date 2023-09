Serie B, Ascoli-Palermo 0-1, decide Mancuso. Il Bari riacciuffa il Pisa

ROMA - La 5ª giornata di Serie B prosegue con le gare delle 14 e soprattutto con la vittoria di misura del Palermo che, con l'1-0 in casa dell' Ascoli , si lancia al secondo posto. Vittoria anche per il Brescia , 2-0, al Lecco , mentre finiscono in parità le altre tre gare. Il Bari riacciuffa il Pisa sull'1-1, stesso risultato di Feralpisalò - Modena , mentre il Cosenza - addirittura al 99' - riprende il Sudtirol sul 2-2 dopo la precedente rimonta degli altoatesini.

Ascoli-Palermo 0-1

Al 14' ghiotta occasione per il Palermo: colpo di testa di Aurelio da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un corner e grandissima risposta di Viviano che nega la gioia del gol all'ex Gubbio. Risponde l'Ascoli al 34' con Milanese che va alla conclusione da fuori area ma la palla si perde in out. Al 37' Bayeye stende Di Francesco, su una rimessa lunga di Aurelio. Per l'arbitro è calcio di rigore, che però va a rivedere l'intervento al Var. Una volta rivisto, Dionisi cambia idea e non assegna il penalty. Si riparte, con Segre che ci prova dalla distanza, ma la palla sfila sul fondo. La prima frazione va in archivio sullo 0-0. La ripresa si apre con tante idee ma poca concretezza da entrambe le squadre, fino al 69', quando Brunori che per centimetri non riesce a siglare il gol del vantaggio. L'impresa, però, riesce al compagno Mancuso che, in pieno recupero, buca Viviano per il gol che regala la vittoria al Palermo.

Cosenza-Sudtirol 2-2

Il Cosenza la sblocca al 9' con Venturi che sfrutta alla perfezione un cross dalla destra di Marras, sorprendendo Poluzzi con un tocco di esterno. Il Sudtirol riparte e al 22' prova a colpire con Ciervo, ma la sfera è deviata in corner. Lo stesso Ciervo, al 40' mette in area una palla velenosa per Odogwu ma Micai lo anticipa. Brividi nel finale per gli altoatesini, la testata di Forte in pieno recupero esce infatti di un niente. La prima frazione termina così col Cosenza in vantaggio di una rete. Nella ripresa il Sudtirol rimonta i rossoblù: al 66' pareggia il "solito" Casiraghi, poi al 75' è Odogwu a battere Micai con il mancino e siglare il gol del 2-1 altoatesino. Nel finale il Cosenza è pericoloso con Tutino prima e Mazzocchi poi, ma entrambi mancano il colpo decisivo. Nel recupero monstre, al 99', i padroni di casa riacciuffano il pari con Mazzocchi.

Feralpisalò-Modena 1-1

Passano appena 2' e Falcinelli buca la Feralpi. L'ex Perugia raccoglie una respinta di Pizzignacco su cross di Tremolada, la palla si impenna e l'attaccante di testa deposita in rete. I lombardi reagiscono e al 9' pareggiano con Balestrero che con un destro nell'angolino fa secco Gagno. Al 36' il Modena va vicino al raddoppio con Manconi che calcia col destro, ma Pilati mette in corner. Primo tempo che si chiude così sull'1-1. Nella ripresa, al 63', viene concesso un rigore per fallo su Felici. Il controllo Var smentisce tutto e, anzi, l'attaccante riceve un giallo per simulazione: era il secondo cartellino, Felici espulso.

Lecco-Brescia 0-2

Borrelli al 7' colpisce col destro al volo su sponda di Papetti e porta avanti il Brescia. Reazione del Lecco con un gran estro di Novakovich, respinto da Lezzerini. Il Lecco non demorde al 14' si guadagna un rigore per un fallo di Dickmann su Di Stefano. Dal dischetto però, Novakovich, calcia sull'esterno del palo. Ci prova ancora Di Stefano al 18', ma Lezzerini si fa trovare pronto. Nel secondo tempo al 63' il Brescia trova il bis con Bianchi che ruba palla a Battistini e fredda Melgrati. Al 67' Lepore fallisce l'occasione per riaprire la gara, così come Mangraviti, all'80', viene fermato sul più bello da Melgrati. Al 97' il Lecco può accorciare le distanze con il rigore di Eusepi: calciato malissimo, Lezzerini blocca agevolmente.

Pisa-Bari 1-1

Partenza folle del Pisa che al 12' è già avanti. Dagli sviluppi di un corner, Dorval allontana il traversone disegnato da D'Alessandro, poi sulla seconda palla giunge Beruatto che al volo trafigge Brenno. Il Pisa è padrone del campo, ma al 21' il Bari ha una reazione con Nasti che sfiora la rete con una conclusione velenosa che esce di un soffio. I pugliesi alzano il baricentro, ma non riescono a trovare la via del gol. Primo tempo che termina con i toscani in vantaggio. Ripresa: al 56' traversone teso di Acampora che suggerisce per Nasti, ma Leverbe fa scorrere in angolo. 10' più tardi gran riflesso di Nicolas sul tiro di Nasti, con il Bari che acciuffa il pareggio a 5' dal termine con Akpa-Chukwu appena entrato per Morachioli. L'ultima emozione della gara arriva all'89' con il Pisa che resta in dieci per il rosso a Nagy.

