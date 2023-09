Serie B, Pirlo frena ancora: Sampdoria beffata dal Parma

PARMA - Continua la crisi di risultati in casa Sampdoria, con l'ennesima frenata dei blucerchiati di Pirlo che non vanno oltre l'1-1 contro il Parma capolista nella sesta giornata di Serie B. La Samp sfrutta un grosso errore difensivo dei crociati per sbloccare al 19' con Pedrola e poi riesce a tenere il vantaggio grazie all'ottima prestazione di Stankovic, più volte decisivo con le sue parate. Nel finale arriva la beffa, con Circati che riesce finalmente a battere il portiere blucerchiato per firmare l'1-1 finale. Solo un punto per Pirlo, che sale a quota 3 punti dopo 6 giornate. Il Parma di Pecchia rimane in testa con due punti di vantaggio sul Venezia.